Chefredakteur Gniffke erklärt nach massiver Kritik: Wieso die “Tagesschau” nicht über den Mord an einem Hausarzt aus Offenburg berichtete

Und wieder dieselbe Debatte wie vor zwei Jahren: Wie bereits nach dem Mord an Maria L. aus Freiburg im Dezember 2016, fegt nun auch nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einem 51-jährigen Hausarzt aus Offenburg ein Sturm der Empörung über die “Tagesschau” hinweg, weil die Hauptnachrichten der ARD nicht über die Tat berichteten. Also griff Chefredakteur Kai Gniffke zur Tastatur und erläuterte - zum wiederholten Male - in einem Blogposting, warum die “Tagesschau” zu solchen Fällen schweigt.