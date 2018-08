Netflix’ internationales Comedy-Event: Ilka Bessin, Enissa Amani und Kaya Yanar stehen für Deutschland auf der Bühne

Von

Wie DWDL berichtet, sollen die drei Bühnenprogramme der Künstler am 28. August im Quatsch Comedy Club in Berlin aufgezeichnet werden. EndemolShine Germany wird die Produktion übernehmen. Ein Ausstrahlungstermin für Netflix’ großes Comedy-Event steht noch nicht fest.

Auch über die Inhalte der jeweiligen Stand-up-Shows ist noch nichts bekannt. Dass Ilka Tessin in ihre Paraderolle “Cindy aus Marzahn” schlüpfen wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Die Komikerin zog bereits vor zwei Jahren einen Schlussstrich und schickt Cindy in den Ruhestand. Ihren letzten Auftritt habe sie schon Anfang Juni absolviert, verriet die 44-Jährige damals. „Man darf so eine Figur nicht totspielen“, so Bessin.

