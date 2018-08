Himmelreich-Nachfolger: Zeit-Mann Felix Dachsel wird neuer Chef von Vice.com Deutschland

Von

Davor sammelte der Journalist Erfahrung bei der tageszeitung (taz) und absolvierte seine Ausbildung an der Henri-Nannen-Journalistenschule sowie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig.

Als Redaktionsleiter von Vice.com Deutschland wird Dachsel das Tagesgeschäft anführen. Unter ihm werde ein zwölfköpfiges Team. Mit seinem Wechsel werden zwei weitere Zugänge erwartet, die bislang nicht bekannt sind.

In seiner Position folgt der Journalist auf die bisherige Chefredakteurin Laura Himmelreich, die vor kurzem zur Chefredakteurin für Deutschland, Schweiz und Österreich ernannt worden ist. Die Personalie und die dahinterstehende Strategie hatte innerhalb des Unternehmens zuletzt für Unruhe gesorgt. In dieser Woche erklärte ein Großteil der Österreich-Redaktion geschlossen den Rücktritt. Begründet wurde dieser mit der Sorge, unter einer gemeinsamen Führung die “Autonomie” sowie den Fokus auf landesspezifische Themen zu verlieren.

Himmelreich kündigte an, die Zusammenarbeit der drei deutschsprachigen Redaktionen zu fördern, was auch die Abschaffung von Doppelstrukturen bedeutet, gleichzeitig aber auch die Qualität der einzelnen Portale steigern solle. Darüber hinaus, so betonte die Chefredakteurin ihr Vorhaben auch im Interview mit MEEDIA, sollen die Landesredaktionen zukünftig stärker darauf achten, Inhalte zu produzieren, die in allen drei Ländern funktionieren können. Der Kritik, dass beispielsweise innenpolitische Themen an Relevanz verlieren könnten, widersprach sie.

