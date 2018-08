Egmont druckt die Welt von Instagram & Co.: Möchtegern-Influencer-Bravo für Smartphone-Girlies

“Hello! ...OMG was ist IN, was ist OUT?”: Diese essentiellen Fragen, zumindest für Instagram, Snapchat und YouTube, beantwortet ab dem heutigen Mittwoch das neue Vlogger-Magazin #beHype. Der Neuling von Egmont Ehapa will offenbar so etwas wie eine Insta-Bravo für die Generation Influencer sein. Allerdings leistet sich der Premieren-Titel gleich einen ärgerlichen Fauxpas.