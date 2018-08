Print-MA: Nur zwei Gewinner in den Top Ten, ADAC Motorwelt und rtv verlieren jeweils über eine Million Leser

Die Auflagenrückgänge vieler Print-Titel sahen in der Reichweitenmessung der media Analyse (MA) lange Zeit nicht so schlimm aus. Diese Zeiten scheinen jedoch endgültig vorbei. So überwiegen die Verlierer in der aktuellen Print-MA klar. In den Top Ten konnten nur zwei Titel (Prisma und TV Movie) zulegen. Bild am Sonntag büßte gar 770.000 Leser ein.