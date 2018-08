Neuer Standort für die Sport Bild: Springer bündelt seine Sportredaktionen in Berlin

Bis Februar 2019 wird die Redaktion des Springer-Magazins Sport Bild an den Berliner Verlagsstandort ziehen. Damit bündelt der Verlag seine Sportredaktionen an einen Standort und will so die Zusammenarbeit im "Kompetenzcenter Sport" stärken. Die Verlagsleitung soll aber in Hamburg bleiben, erklärt Axel Springer in einer Pressemitteilung.