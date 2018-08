“Mark Zuckerberg sind Publisher egal” – angebliche Zitate belegen die Kaltschnäuzigkeit Facebooks gegenüber Medien

Von

Campbell Brown ist Global Head of News Partnerships bei Facebook, also verantwortlich für die Zusammenarbeit des weltgrößten Social Networks mit traditionellen Medien-Unternehmen. Sie ist bereits in der Vergangenheit mit harschen Aussagen gegenüber Verlagen aufgefallen. Auf einer Technik-Konferenz im Februar 2018 erklärte Brown: “Mein Job besteht nicht darin, Verlage glücklich zu machen.” Und: “Menschen kommen nicht wegen der Nachrichten zu Facebook.” Seither ist einiges passiert im Verhältnis zwischen Facebook und Verlagen/Medienhäusern. Das Network hat Veränderungen am Algorithmus vorgenommen, der steuert, welche Inhalte im Newsfeed ausgespielt werden und dabei Medien-Inhalten deutlich zurückgedrängt. Laut Facebook-Chef Mark Zuckerberg geschah dies, um Inhalte von Freunden und Interaktionen größeren Raum zu geben. Für Medienhäuser, die zuvor einen wesentlichen Teil ihrer digitalen Reichweiten von Facebook zugeführt bekamen, war der Schritt ein böses Erwachen.

Nun berichtet das australische Magazin The Australien von einer Sitzung, bei der Campbell Brown sehr drastisch über Medien gesprochen haben soll (Paywall-Link). Brown selbst bestreitet, die Zitate so gesagt zu haben. Laut einer Veröffentlichung bei Niemand Lab hat The Australien aber mehrere Zeugen, die die Echtheit der Zitate bestätigen. Demnach soll Brown gesagt haben:

Mark (Zuckerberg) doesn’t care about publishers but is giving me a lot of leeway and concessions to make these changes.

(…)

We will help you revitalise journalism … in a few years the ­reverse looks like I’ll be holding your hands with your dying ­business like in a hospice.