Der Hype ist perfekt: Modemarke Supreme kauft das Cover der NYPost und löst Riesen-Ansturm aus

Die New York Post verzichtet in einer aktuellen Ausgabe auf eine Schlagzeile und druckt stattdessen nichts weiter als das Logo der Modemarke Supreme auf ihr Cover. Binnen Minuten war die Zeitung an US-Kiosken ausverkauft, auf eBay gibt es die Ausgabe bereits zu horrenden Preisen. Instagram-Bilder zeigen die Auswirkungen des Hypes.

Vermutlich war noch nie eine Ausgabe der US-Boulevardzeitung New York Post so schnell vergriffen wie die gestrige: Das Blatt hat eine ungewöhnliche Werbung auf Seite eins gedruckt, auf der lediglich das knallrote Logo der New Yorker Modemarke Supreme zu sehen ist. Vor allem bei Jugendlichen ist die Marke beliebt, die bekannt dafür ist, dass einige der Produkte nur kurze Zeit erhältlich sind.

Als die Fans von Supreme von der Werbeaktion Wind bekamen, war vielerorts an den Kiosken der Stadt kein Halten mehr: Schon um kurz nach sieben Ortszeit sei die Ausgabe an einigen Verkaufsstationen ausverkauft gewesen, berichtet die New York Times. Einige Käufer holten sich gleich mehrere Exemplare, um sie später auf eBay anzubieten. Dort schwanken die Preise für die Zeitung derzeit zwischen 5 und 50 US-Dollar. Ein Exemplar kostet sonst lediglich 1,50 Dollar.

Gerüchte am Vortrag hatten den Hype bekräftigt. Die Modemarke postete zum Verkaufsstart schließlich ein Video auf Instagram, das den Druck der Zeitung zeigt. Auch die NYPost warb auf Instagram für die Aktion:

New York Post on newsstands now. @nypost Ein Beitrag geteilt von Supreme (@supremenewyork) am Aug 13, 2018 um 2:45 PDT

Käufer, die eine Ausgabe der Post ergattern konnten, teilten Bilder davon in Sozialen Netzwerken. Der Hype war perfekt und die Freude auf beiden Seiten sicher groß:

Ein Beitrag geteilt von Harlem’s Sole Provider (@harlemssoleprovider) am Aug 13, 2018 um 2:50 PDT

(rt)

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.