Nach Dementi von Twitter-Chef Dorsey: Tweets des “Infowars”-Machers Alex Jones nun doch von Plattform verschwunden

Das Vorgehen der großen Internetplattformen gegen die von Alex Jones und dessen Marke “Infowars” verbreiteten Verschwörungstheorien nimmt absurde Züge an. Fast alle großen Internet-Plattformen haben sich mit den Inhalten des US-Amerikaners beschäftigt, nachdem Jones gegen Transgender, Muslime und Immigranten gehetzt hat.

So sperrte etwa Facebook sein Profil und löschte Videos des Mannes. Auch der Alex-Jones-Channel auf YouTube mit mehr als 2,4 Millionen Abonnenten war nicht mehr aufzurufen. Spotify und Apple entfernten zudem die Podcasts des Verschwörungstheoretikers, weil die darin enthaltene Hassrede gegen die Richtlinien der Konzerne verstoße (MEEDIA berichtete).

Einzig der Kurznachrichtendienst Twitter hielt sich lange zurück und löschte zunächst keine Tweets von Jones – was auf Gegenwind stieß. “Jones wird an denselben Maßstäben gemessen wie andere Nutzer”, erklärte sich Twitter-Chef Dorsey daraufhin. “Wir wissen, dass das für einige schwer zu verstehen ist, aber der Grund ist simpel: Er hat nicht gegen unsere Regeln verstoßen.”

We didn’t suspend Alex Jones or Infowars yesterday. We know that’s hard for many but the reason is simple: he hasn’t violated our rules. We’ll enforce if he does. And we’ll continue to promote a healthy conversational environment by ensuring tweets aren’t artificially amplified.

— jack (@jack) August 8, 2018