The New Yorker “On the beach”: Auch die Intellektuellen aus New York behandeln Wasser, Strand, Sonne.

The New York Times Magazin Diese Titelseite gehört ebenfalls zu den Covern dieses scheinbar nicht mehr enden-wollenden Sommers. Das Magazin der New York Times macht ein Ausgabe über die Folge des Klimawandels. Diese sind allerdings so heftig, dass man sie nicht auf einem Bild zeigen könne. Als druckt die Redaktion nur ein schwarzes Cover mit einer höchst bitteren Zeile: “Thirty years ago, we could have saved the planet, losing Earth”.