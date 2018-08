“Er wird behandelt wie jeder andere Nutzer”: Warum Twitter-CEO Dorsey den Verschwörungstheoretiker Alex Jones nicht sperrt

“Wir haben Alex Jones oder Infowars gestern nicht gesperrt”, erklärte Twitter-Chef Jack Dorsey am Mittwoch auf seinem Kurznachrichtendienst. Während sich andere Plattformen wie Facebook und YouTube der Sperrung durch Spotify und Apple angeschlossen hatten, wird Dorsey dies nicht tun. “Wir wissen, dass das für einige schwer zu verstehen ist, aber der Grund ist simpel: Er hat nicht gegen unsere Regeln verstoßen.” Selbstverständlich werde man gegen ihn vorgehen, sollte er diese brechen. Alex Jones hat auf dem Kurznachrichtendienst 856.000 Follower und bewirbt dort vornehmlich die Inhalte seiner Seite Infowars.

Erst zu Beginn der Woche hatte das Netzwerk von Mark Zuckerberg Jones’ offiziellen Facebook-Auftritt sowie die “Infowars”-Seite entfernt, weil der US-Amerikaner Gewalt verherrliche. Außerdem nutze der Populist eine entmenschlichende Sprache, um Transgender, Muslime und Immigranten zu beschreiben. Die verstoße gegen die Hate-Speech-Richtlinien von Facebook, sagte der Konzern. Auch der Alex-Jones-Channel auf YouTube mit mehr als 2,4 Millionen Abonnenten war nicht mehr aufzurufen. YouTube sagte dazu: “Dieses Konto wurde gekündigt, da es gegen die YouTube-Community-Richtlinien verstoßen hat.” Ähnlich argumentierten die erwähnten Musikdienste. Apple entfernte fünf “Infowars”-Podcasts von Jones aus iTunes. In einem Statement gegenüber Buzzfeed hieß es: “Apple duldet keine Hassrede, und wir haben klare Richtlinien, an die sich Urheber und Entwickler halten müssen, um sicherzustellen, dass wir eine sichere Umgebung für alle unsere Benutzer bieten. Wir glauben daran, ein breites Spektrum von Ansichten zu vertreten, solange Menschen mit unterschiedlichen Meinungen respektiert werden.”

We didn’t suspend Alex Jones or Infowars yesterday. We know that’s hard for many but the reason is simple: he hasn’t violated our rules. We’ll enforce if he does. And we’ll continue to promote a healthy conversational environment by ensuring tweets aren’t artificially amplified.

— jack (@jack) August 8, 2018