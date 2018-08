Elon Musk will Tesla von der Börse nehmen – Aktie schießt in Richtung Allzeithochs

Von

Was hat Elon Musk mit Donald Trump gemeinsam? Seine exzessive Twitterei, die nicht nur polarisiert, sondern an der Wall Street auch schnell Milliarden Dollar bewegt.

So auch im gestrigen Handelsverlauf, als der 47-Jährige scheinbar aus dem Nichts einen Tweet über Teslas Zukunft an der Börse postete. “Erwäge, Tesla zum Kurs von 420 Dollar von der Börse zu nehmen. Finanzierung gesichert”, twitterte Musk knapp.

Wenige Stunden später wurde der gebürtige Südafrikaner in einer Email an Mitarbeiter konkreter, erklärte aber gleichzeitig, eine finale Entscheidung sei noch nicht gefallen. Aktionäre müssten über das Vorhaben abstimmen.

Musk erklärte seine Motivation in erster Linie mit den Kursturbulenzen, denen Tesla als börsengelistetes Unternehmen ausgesetzt sei. Vor allem die Verpflichtung, alle drei Monate eine Quartalsbilanz vorzulegen, sei für den Elektroauto-Pionier hinderlich, weil sich Tesla so auf kurzfristige statt langfristige Ziele konzentrieren müsse.

Zudem sieht Musk seine Arbeit als CEO durch Leerverkäufer behindert, die Tesla in Erwartung fallender Kurse immer wieder attackieren würden. Auf Twitter stichelte Musk deswegen zuletzt gegen Hedgefondsmanager David Einhorn.

Überraschenderweise stellt Musk nach erfolgtem Börsenrückzug einen möglichen Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Aussicht, wenn sich Tesla in ruhigerem Fahrwasser befinde und das Wachstum vorhersagbar sei.

Ob Musk mit seinem Ansinnen allerdings tatsächlich Erfolg haben dürfte, wird von Marktexperten bezweifelt. “Es ist wirtschaftlich nicht möglich für Elon Musk, Tesla zu Kursen von 420 Dollar von der Börse zu nehmen”, twitterte der Vermögensverwalter Doug Kass.

Die Zinsaufwendungen für die benötigten Kredite, um Aktionäre abzufinden, seien nach Einschätzung von Kass schlicht zu hoch. Musk selbst bot Aktionären an, auch nach einem Börsendelisting Anteilseigner bleiben zu können.

Memo to the $TWTR universe.

Since no one has said it yet, I will.

It is not economically feasible for @elonmusk to take $TSLA private at any price close to $420.

Interest expenses would be a very dark hole in the ground.@jimcramer @tomkeene @msnbc @carlquintanilla

— Douglas Kass (@DougKass) August 7, 2018