Einzelverkauf: Focus floppt mit Fitness-Titel, der Spiegel punktet mit Liebe und stern merkelt im Mittelmaß

In der Vorwoche erreichte das Burda-Magazin noch einen Einzelverkauf von 70.294 Exemplaren. Im Gesamtverkauf fiel der Focus auf 399.498 – also ganz knapp unter die Marke von 400.000.

Die Titelstory des Spiegels lautet schlicht: “Für immer? Wie Liebe gelingt”. Dazu zeigte die Redaktion ein inniges Paar kurz vor einem Kuss. Die Käufer goutierten offenbar diese Romantik-Ausgabe des Nachrichtenmagazins.

Bereits seit ein paar Wochen zeigt sich beim Spiegel ein klarer Aufwärtstrend. So konnten die Hamburger bereits in der vierten Woche in Folge beim Einzelverkauf zulegen. Verzeichnete das Nachrichtenmagazin in der Vorwoche noch einen EV von 181.688 waren es diesmal sogar 188.302. Im Gesamtverkauf überspringt das Nachrichtenmagazin so wieder die Marke von 700.000. Ganz genau lag dieser Wert beim Heft Nummer 28 bei 708.990 Exemplaren.

Nicht unzufrieden dürfte der stern mit seinen Verkaufszahlen sein. Die Hamburger setzten von ihrem Merkel-Titel “Die Kämpferin” im Einzelverkauf 141.949 Exemplare ab. Das sind nur rund 2.000 weniger als in der Vorwoche. Der Gesamtverkauf lag bei 510.312.

