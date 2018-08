Anwalt zum Urheberrechts-Urteil an frei verfügbaren Bildern im Web: EuGH stärkt Rechte von Fotografen und Redaktionen

Von

Hintergrund der Entscheidung ist ein kurioser Fall aus dem nordrhein-westfälischen Waltrop bei Dortmund. An einer dort ansässigen Schule hatte eine Schülerin für ein Referat ein Foto von der Website eines Reisemagazins kopiert. Die Schule veröffentlichte das Referat wiederum auf seiner Website. Daraufhin wurde der Urheber des Bildes, das die spanische Stadt Córdoba zeigt, darauf aufmerksam und verklagte die Schule auf Unterlassung und Schadensersatz.

Diese Fall schaffte es bis vor den EuGH, der gestern schließlich oben beschriebenes Urteil fällte und dem Kläger damit Recht gab.

Dr. Martin Gerecke von der Wirtschaftskanzlei CMS begrüßt gegenüber MEEDIA den Ausgang des Verfahrens: “Der EuGH hat hier anders als in den Fällen des Framings und der Verlinkung von urheberrechtlich geschützten Inhalten entschieden, was richtig ist. Anders als beim Hyperlinking wurde hier nämlich nicht lediglich auf das Original-Foto, das auf dem Server des Berechtigten liegt, verlinkt, sondern ein eigenes Vervielfältigungsstück online veröffentlicht.”

Anzeige

Weiter führt der Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht aus: “Alles andere liefe auf eine Erschöpfung des Urheberrechts im Internet hinaus, was vor allem deshalb nicht hinnehmbar ist, weil den Urhebern grundsätzlich die Möglichkeit verbleiben muss, gerade auch für die mehrfache Nutzung ihrer Werke jeweils eine angemessene Vergütung zu fordern.”

Eine Besonderheit an dem EuGH-Urteil ist, dass es sich damit über die Empfehlung des Generalanwalts hinwegsetzt, was nicht der Regel entspricht. Manuel Campos Sánchez-Bordona hatte in seinen Schlussanträgen gefordert, der Klage nicht stattzugeben, da besagtes Referat “eine allen Internetnutzern frei und kostenlos zugängliche Fotografie” und die Veröffentlichung der Schule keine “Gewinnerzielungsabsicht” enthalte.

Aus Sicht von Martin Gerecke hätte diese Argumentation zu einer Lockerung der in Deutschland geltenden Rechtslage geführt: “Veröffentlicht die Redaktion Texte oder Fotos auf ihrer Webseite, können Dritte diese Inhalte nicht einfach ohne Zustimmung der Redaktion vervielfältigen und auf ihre eigene Webseite hochladen. Das war an sich schon bisher geltende Rechtslage in Deutschland, drohte aber zu kippen, spätestens seit der Generalanwalt des EuGH in seinem Vorschlag für die Entscheidung des EuGH für eine freie private Nutzung von Online-Inhalten plädierte. Dem hat der EuGH nun mit klaren Worten eine Absage erteilt. Insbesondere Fotografen können also ihre Inhalte unverändert mehrfach lizenzieren und hierfür auch jeweils eine angemessene Vergütung von den Nutzern fordern.”

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.