Führungs-Exodus bei der FAZ-Vermarktung: Leitende Köpfe verlassen das Frankfurter Printhaus

Es war für die Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Marketing-Gau. In einer ganzseitigen Anzeige hatte die Tageszeitung für ein Mini-Probe-Abo geworben. Werbewirksam stellte die FAZ den Lesern als Zugabe ein Treffen mit Verkehrsminister Andreas Scheuer in Aussicht. Dazu warb das Blatt mit einem Foto von Scheuer. Doch der CSU-Politiker wusste von der ganzen Aktion nichts. Es ging tatsächlich um eine öffentliche Führung beim Tag der offenen Tür des Ministeriums. Für die Bild-Zeitung ein „peinlicher“ Vorfall. Wortgewandt titelt das Springer-Flaggschiff Bild: “Die FAZ verSCHEUERT den Minister”.

Doch der Marketing-Ausrutscher ist für FAZ-Geschäftsführer Thomas Lindner derzeit nur eines der geringeren Probleme. Viel bedeutsamer ist der Ruck, der durch die Vermarktung der FAZ-Gruppe geht. Gleich drei wichtige Führungskräfte kehren dem Anzeigenverkauf den Rücken: Marcus Brendel, Leiter des wichtigen Digitalgeschäfts und Leiter Sales National, Jörg Meyer, Leiter des Stellenmarktes, sowie Kerry O’Donoghue. Sie zeichnet nicht nur für die anzeigenstarken Branchen Mode und Lifestyle verantwortlich. Als Chefin der Auslandsvermarktung gilt die Anzeigenverkäuferin als eine der tragende Säulen im Vermarktungsapparat der FAZ-Gruppe. Während es Brendel (geht angeblich zur Print-Vermarktung der Welt-Gruppe) und Meyer zu anderen Vermarktern zieht, sieht O`Donoghue ihre berufliche Zukunft außerhalb der Medienbranche – als Chefin eines Bed & Breakfast-Hotels in Frankreich.

Rückzug der Top-Verkäufer

Der Rückzug der drei Top-Verkäufer kommt für Lindner überraschend. Schlag auf Schlag hätten die drei Vermarkter-Spezialsten innerhalb nur weniger Wochen ihren Rückzug angetreten, berichtet ein FAZ-Insider. Weitere sechs Mitarbeiter hätten von sich aus gekündigt – darunter einige vor Ende ihrer Probezeit. In der Vermarktungsorganisation sorgt der Abgang der Führungsriege für große Unruhe. Wer in die wichtigen Positionen nachrückt, ist noch völlig unklar.

Als Verantwortlicher für den Führungs-Exodus wird hausintern ein Mann genannt: Ingo Müller. Der ehemalige Focus-Manager ist als Gesamtleiter Werbemärkte und Media Solutions für das bereichsübergreifende Marketing des Hauses sowie für die Vermarktung der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) und FAZ.net verantwortlich. Lindner hatte den früheren Burda-Manager im April 2014 nach Frankfurt geholt. Bei seinem Amtsantritt bekam der begeisterte Hobby-Koch und Dauerläufer viele Vorschuss-Lorbeeren mit auf den Weg. Der Branchentitel Horizont lobte ihn als einen „offensiven und toughen Vertreter seiner Zunft“. Doch Müllers forsches Auftreten sorgt für immer mehr Unmut in der FAZ-Vermarktung. Von Kontrollwahn ist die Rede, der den Unternehmensbereich lähmen würde. So berichten Mitarbeiter aus der FAZ-Vermarktung, dass sie in kürzester Zeit seitenweise Berichte über ihre Kundenbesuche abliefern müssten. Dies binde massiv Arbeitszeit, die besser in der Kundenakquisition investiert wäre. Auch fehle es Müller am notwendigen Fingerspitzengefühl, seine Mannschaft zu motivieren. So würde der in München geborene Betriebswirt die Kraftanstrengungen seiner Mitarbeiter in dem hart umkämpften Wettbewerbsumfeld nicht wertschätzen, meint ein FAZ-Mitarbeiter. Dies würde Arbeitswillen und Motivation von Müllers Mannschaft massiv schwächen.

In der Branche kursieren Gerüchte, dass Müller auf der Kippe stehe. Erste Namen für die Nachfolge machen bereits die Runde – darunter der ehemalige Gruner + Jahr-Manager Peider Bach, der zuletzt für die Stuttgarter Motorpresse tätig war. Doch Lindner weist solche Personalspekulationen vehement zurück. „Ingo Müller genießt den absoluten Rückhalt und die Zufriedenheit der FAZ-Geschäftsführung. Gerüchte über angebliche Gespräche mit Nachfolgekandidaten sind völlig haltlos“, erklärt eine Firmensprecherin. Im gleichen Atemzug bestätigt sie den Abgang mehrerer Führungskräfte. „Es ist richtig, dass Jörg Meyer, Kerry O’Donoghue sowie Marcus Brendel die FAZ verlassen. Meyer und Brendel haben Angebote von anderen Vermarktern angenommen. Kerry O’Donoghue verlässt die Medienbranche zum Jahreswechsel“, so die Sprecherin. Zu weiteren Personalabgängen betont sie: „Die FAZ befindet sich wie alle Medienhäuser in einer Transformationsphase, bei der es personell immer Fluktuation gibt. Diese ist bei der FAZ insgesamt und im Vermarktungsbereich nicht höher als im Marktschnitt.“

Schwieriger Anzeigenverkauf

Der Abgang der führenden Köpfe in der FAZ-Vermarktung könnte für den Verlag kaum ungelegener kommen: Denn für den Anzeigenverkauf wird es immer schwieriger, die Produkte der Gruppe zu vermarkten. Dazu gehört vor allem die FAZ-Woche. Geschäftsführer Thomas Lindner hatte das Magazin im April 2016 auf den Markt gebracht, um damit den Startschuss für seine Print-Offensive zu geben. Trotz hoher Marketing-Aufwendungen kommt die Zeitschrift bei der jüngeren Zielgruppe nicht an. So sank im 2. Quartal 2018 die verkaufte Auflage um knapp 5 Prozent auf 50.683 Exemplare. Betrachtet man allerdings die hart verkaufte Auflage (Abo + EV), so zeigt sich hier ein kleiner Hoffnungsschimmer. Sie kletterte leicht auf etwas mehr als 24.160 Stück. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 23.750 Stück. Doch angesichts dieser geringen Auflagenhöhe haben die Vermarkter ihre Probleme, ausreichend Anzeigenkunden zu locken.

Denn die Werbetreibenden wollen ihre Marketinggelder lieber in das Hauptprodukt FAZ schichten, heißt es. Doch auch hier wird durch die weiter rückläufige FAZ-Auflage das Geschäft für die Anzeigenvermarkter immer beschwerlicher. So sank die verkaufte Auflage der FAZ im 2.Quartal 2018 um 1,15 Prozent auf 237.780 Stück. Besonders die hart verkaufte Auflage lässt deutlich Federn. Die Zahl der Print-Abos sank im 2. Quartal 2018 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf 170.562 Stück, der Einzelverkauf um 5,17 Prozent auf 28.492 Stück. Die FAZ-Vermarkter haben deshalb zunehmend Probleme, die Auflage der Qualitätszeitung als Verkaufsargument ins Feld zu führen. FAZ Quarterly, die zweite Magazin-Neugründung neben FAZ Woche, soll unter Ertragsschwächen leiden. Von 100.000 Euro Verlust pro Ausgabe ist hausintern die Rede. Zur Auflagen und Wirtschaftlichkeit des Produkts macht der Verlag auf MEEDIA-Anfrage keine Angaben. „Es ist unumstritten, dass die Printvermarktung aktuell nicht einfach ist. Mit den Titeln FAZ-Woche und FAZ Quarterly steht die F.A.Z. vor den gleichen Herausforderungen wie alle Verlagshäuser. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Magazine sich am Markt behaupten“, erklärt eine Verlagssprecherin.

Probleme im Vertrieb

Belastet wird das Verlagsflaggschiff FAZ zudem durch Vertriebsprobleme, die die Vermarktungs-Mitarbeiter bemängeln. So häufe sich die Zahl frustrierter Leser, die ihre Tageszeitung nicht oder nicht rechtzeitig erhalten würden, verlauten hausinterne Stimmen. Angeblich soll es sich um einige tausende Reklamationen handeln, die der ehemalige Spiegel-Manager Stefan Buhr als FAZ-Vertriebschef in den Griff bekommen muss. Grund hierfür sind offenbar IT-Probleme. „Die FAZ steht vor dem Austausch der technischen Systeme unter anderem im Lesermarkt. Dieser Austausch ist derzeit in Vorbereitung. Bisher kam es dabei nicht zu größeren technischen Problemen. Es kann jedoch an der ein oder anderen Stelle – wie bei jeder Systemumstellung – zu einzelnen Reklamationen kommen“, erklärt hierzu eine Firmensprecherin.

Damit steht FAZ-Geschäftsführer Thomas Lindner vor großen Herausforderungen. Denn nach dem Verkauf der beiden Regionalzeitungen Frankfurter Rundschau und Frankfurter Neuen Presse an den Verleger Dirk Ippen und MDV-Mediengruppe der Familie Rempel durch den FAZ-Eigentümer Fazit-Stiftung, steht der Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung quasi als Monolith da und damit unter Beobachtung der Herausgeber. Die Fazit-Stiftung hat ein klares Ziel ausgegeben. Sie fokussiere sich mit der FAZ „auf eine klare nationale Strategie“.

