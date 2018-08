Ehemalige Neon-Chefredakteurin Ruth Fend wechselt in die Führungsetage von Correctiv

Von

Vergangene Woche berichtete MEEDIA exklusiv über den Ausstieg von Ruth Fend bei Gruner + Jahr, wo sie zwei Jahre lang Chefredakteurin des Magazins Nido und des nunmehr eingestellten Neon war.

Nun steht fest, wohin es die ehemalige Neon-Blattmacherin zieht: So verkündet Correctiv auf seiner Website, dass Fend zum ersten September stellvertretende Chefredakteurin bei dem Recherchenetzwerk wird. Vor ihrer Arbeit bei Gruner + Jahr war sie unter anderem für Capital und die Financial Times Deutschland sowie für das Wirtschaftsmagazin Business Punk tätig.

Anzeige

Neben Fend steigt auch Frederik Richter zum stellvertretenden Chefredakteur auf, der bereits seit drei Jahren bei Correctiv arbeitet. Damit setzt sich der personelle Umbau des Recherchebüros fort. Erst im Februar 2018 war Oliver Schröm vom NDR zu Correctiv gewechselt, heuerte dort als neuer Chefredaktuer an. Schröm über die neuen Personalien: “Ich freue mich sehr, dass wir Ruth Fend für Correctiv gewinnen konnten. Zusammen mit Frederik Richter habe ich nun zwei erfahrene Journalisten an meiner Seite in der Chefredaktion. Das ist großartig!”

Simon Kretschmer, Correctiv-Geschäftsführer wird in der Mitteilung folgendermaßen zitiert: „Wir stehen für einen unabhängigen und datenorientierten investigativen Journalismus, der die Bürger einbezieht, aufklärt und ausbildet. Jetzt konnten wir unser Team ideal ergänzen und organisatorisch so aufstellen, dass wir mit großer Leidenschaft und den passenden Kompetenzen unseren Ansatz verfolgen können.”

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.