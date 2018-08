Donald Trump twittert gegen NBA-Superstar LeBron James – doch sogar Ehefrau Melania geht auf Distanz zum US-Präsidenten

Wieder Wochenende, wieder Zeit, sich mit Dingen abseits des Arbeitsalltags zu beschäftigen. Bei US-Präsident Trump ist die thematische Verschiebung oft genug auf Twitter zu beobachten – so auch am Samstag. Trump teilte gestern gegen den erfolgreichsten US-Basketballer der letzten Jahre aus - LeBron James. Und nicht nur ihn. Auch CNN-Moderator Don Lemon watschte Trump ab. Die Attacke kam nicht nur in den sozialen Medien schlecht an, sondern offenbar auch bei Ehefrau Melania. Die verteidigte James, weil er zuvor eine Schule für benachteiligte Kinder eröffnet hat.

Die Fehde zwischen Donald Trump und LeBron James hat eine Vorgeschichte. Im vergangenen September bezeichnete NBA-Megastar LeBron James den US- Präsidenten auf Twitter einen “Penner” – und sammelte dafür schnell mehr als eine Million Likes ein.

Der US-Präsident hat sich zuvor einen Schlagabtausch mit James’ NBA-Kollegen Stephen Curry geliefert, der erklärt hatte, er wolle einer Einladung ins Weiße Haus zur Ehrung der Meisterschaft der Golden State Warriors erst gar nicht folgen.

U bum @StephenCurry30 already said he ain’t going! So therefore ain’t no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Die abschätzige Äußerung hat Trump offenkundig nicht vergessen – vor allem nicht, nachdem LeBron James, der im Wahlkampf 2016 offen Hillary Clinton unterstützte, am Freitag Trump in einem Interview mit Don Lemon bei CNN erneut kritisierte.

“Er benutzt den Sport, um zu spalten”, erklärte der 33- jährige Basektball-Superstar, der in der kommenden Saison für die LA Lakers aufläuft und gerade mit der Errichtung einer Schule für benachteiligte Kinder in Akron, Ohio, für jede Menge positive Schlagzeilen gesorgt hatte.

The jitters before the first day of school are real right now!!! Tomorrow is going to be one of the greatest moments (if not the greatest) of my life when we open the #IPROMISE School. This skinny kid from Akron who missed 83 days of school in the 4th grade had big dreams… https://t.co/PwmRaHRfng — LeBron James (@KingJames) July 29, 2018

Bei Donald Trump jedoch kam in erster Linie die Kritik an. Also lästerte der US-Präsident in einer seiner berühmten Twitter-Attacken am Samstagmorgen: “Lebron wurde gerade vom dümmsten Mann des Fernsehens, Don Lemon, interviewt. Er hat LeBron smart aussehen lassen, was nicht leicht ist”, twitterte Trump.

Zum Ende fügte der 72-Jährige noch hinzu: “Ich mag Mike!” – und machte damit deutlich, dass err die Chicago Bulls-Legende Michael Jordan für den größeren Basketballer hält als LeBron James, der bislang drei NBA-Titel gewann und viermal zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt wurde.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

In den sozialen Medien kam Trump mit seinem Tweet erwartungsgemäß nicht gut weg. Don Lemon konterte: “Wer ist der wirkliche Dummkopf? Jemand, der Kinder in Klassenräume schickt oder in Käfige?”

Who’s the real dummy? A man who puts kids in classrooms or one who puts kids in cages? #BeBest https://t.co/XO50qVksnR — Don Lemon (@donlemon) August 4, 2018

Auch der republikanische Präsidentschaftsbewerber John Kasich kritisierte Trump.

Rather than criticizing @KingJames, we should be celebrating him for his charity work and efforts to help kids. By the way, all-around he’s better than Michael Jordan. That’s a fact. — John Kasich (@JohnKasich) August 4, 2018

Zahlreiche Nutzer, darunter Barack Obamas früherer Cheffotograf des Weißen Hauses, Pete Souza, warfen dem US-Präsidenten unterdessen (versteckten) Rassismus vor, weil er zwei farbige Amerikaner in einem Tweet beleidigte.

In Trump’s World:

Obama: Kenyan

LeBron James: dumb

Don Lemon: dumb

Maxine Waters: low IQ

black countries: shitholes

black athletes: SOBs

Black tenants: unwelcome

Black workers: lazy

Central Park 5: guilty

Mexicans: rapists

Muslims: terrorists

Indians: fake

Nazis: very fine people — Keith Boykin (@keithboykin) August 4, 2018

Whether it’s LeBron James or Oprah Winfrey, Trump can’t seem to stomach benevolent black billionaires… Perhaps it’s because they didn’t inherit their money, actually worked hard to earn their fortunes and went on to open schools that weren’t pyramid schemes… #SaturdayMorning — Cyrus McQueen (@CyrusMMcQueen) August 4, 2018

Re: that Trump tweet. That angers me beyond belief. I don’t want my future kids growing up in a world where two Black men, accomplished in their field, are called dumb because they disagree with your views. LeBron should be commended this week for his actions, not insulted. — Matt Barnes (@Matt_NBC4) August 4, 2018

On Trump and that horrific, tasteless, elementary ass corny AF tweet about Don Lemon and Lebron James: Trump has 3 modes of attack. Racism, sexism and then straight up lying. What he said about these two men is steeped in racist rhetoric about the intelligence of black people. — Christina Coleman (@ChrissyCole) August 4, 2018

Und mehr noch: Sogar Donald Trumps Ehefrau Melania machte deutlich, dass sie mit dem präsidialen Tweet so offenbar nicht einverstanden war: Die First Lady lobte James’ soziales Engagement und ließ über ihre Publizistin verbreiten, sie könne sich vorstellen, James’ gerade eröffnete Schule zu besuchen.

Oh boy. After President Trump insulted LeBron James, Melania Trump issues a statement saying she’s open to visiting the school he just opened in Ohio. pic.twitter.com/t0eJ4oDrxq — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) August 4, 2018

