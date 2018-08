“Journalisten sind Feinde des Volkes”: Trumps Pressespecherin vermeidet Distanzierung, CNN-Reporter Jim Acosta verlässt Pressekonferenz

Von

Der legendäre Schlagabtausch ist bereits eineinhalb Jahre alt. Neun Tage vor seinem Amtsantritt zerpflückte Donald Trump CNN-Reporter Jim Acosta in einer inzwischen legendären Pressekonferenz und schnitt ihm mehrfach mit der Begründung das Wort ab, sein Sender CNN sei der Inbegriff von Fake News”, Falschmeldungen also.

Man kann sagen, die Arbeitsbeziehung zwischen Trump und Acosta hat sich von diesem Zusammenstoß bis heute nicht erholt. Im Gegenteil: Für das Trump-Lager ist Acosta der Inbegriff der von Journalisten verbreiteten Falschmeldungen, für weite Teile des liberalen Amerikas dagegen so etwas wie ein moderner Held, der sich vom Präsidenten nicht zurechtweisen lässt und vor allem für die Pressefreiheit kämpft.

19 Monate später wird der Kampf rhetorisch immer noch mit harten Bandagen ausgefochten, diesmal in einer neuerlichen Pressekonferenz zwischen Acosta und Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders. Vorausgegangen war eine denkwürdige Äußerung von Trumps Tochter Ivanka, die gestern auf einer Podiumsdiskussion ihrem Vater widersprochen und erklärt hatte, Journalisten seien nicht “die Feinde des Volkes”.

Diese Rhetorik hatte Trump erstmals im Februar 2017 gegenüber ABC, CBS, CNN, NBC und der New York Times in einem Twitter-Eklat gebraucht – und dabei schlimmste historische Erinnerungen an Diktaturen aufkommen lassen.

Die Steilvorlage der Äußerungen von Ivanka Trump nahm CNN-Reporter Jim Acosta wenige Stunden später dankbar an und konfrontierte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, mit dem Dementi – verbunden mit der Aufforderungen, Sanders selbst möge sich sich ebenfalls von der Rhetorik des US-Präsidenten distanzieren.

Doch trotz eines dreiminütigen Hin-und-Hers, in dem Sanders auf ihre problematische Behandlung durch die Presse hinwies, wich die 35-Jährige wiederholt aus und wollte sich nicht von dem Vorwurf, “Journalisten sind Feindes des Volkes” distanzieren.

Für Acosta war der Bogen damit überspannt: Der 47-Jährige, der bei Berichterstattungen von Kundgebungen des US-Präsidenten immer wieder unangenehme Erfahrungen mit Trump-Anhängern gemacht hat, die Trumps Sohn Eric gestern auf Twitter dokumentierte, verließ daraufhin den Raum. Auf Twitter gab er eine Begründung für den Abgang und erklärte, Sanders Weigerung, sich von der Stigmatisierung zu distanzieren, sei “eine Schande”.

I walked out of the end of that briefing because I am totally saddened by what just happened. Sarah Sanders was repeatedly given a chance to say the press is not the enemy and she wouldn’t do it. Shameful.

— Jim Acosta (@Acosta) August 2, 2018