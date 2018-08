Top-Texte bei Blendle im Juli: Rente mit 40, die Sorglosigkeit der Deutschen und eine Aufräumberaterin

Die Blendle-Charts im Sommermonat Juli sind thematisch besonders breit gefächert: von Lifehacks über Politik bis Technik und Wirtschaft ist alles vertreten. Der Tagesspiegel ist gleich dreimal in den Top 10, die FAZ/FAS dominiert das letzte Drittel. Auf Platz 1 der meistgelesenen Blendle-Artikel hat es die SZ-Reportage über einen jungen Mann geschafft, der mit 40 in Rente gehen will.

“Wenn Oliver Noelting in Rente ist, will er vor allem Skateboard fahren”, schreibt SZ-Autor Christoph Gurk in seinem Text “Ihm reicht’s”. Denn Oliver Noelting plant, bereits mit 40 Jahren in Renten zu gehen. Er ist Teil der sogenannten Fire-Bewegung. Deren Anhänger wollen sich den frühen Ruhestand durch ein gutes Einstiegsgehalt und einen sparsamen Lebensstil ermöglichen. So wohnt Noelting zum Beispiel gemeinsam mit einer Freundin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Fünfzigerjahre-Bau in Hannover-List. „Mehr brauchen wir nicht“, sagt er.

Mit diesem Text führt die Süddeutsche Zeitung die Juli-Blendle-Charts an. Alle weiteren Platzierungen im Ranking:

Die Blendle-Top-20 der in Deutschland meistverkauften Artikel im Juni 2018

1. „Ihm reicht’s”, SZ

Oliver Noelting ist Anhänger der Fire-Bewegung, einer internationalen Gemeinschaft, die mit 40 in Rente gehen will.

Lesezeit: 6 Minuten, Preis: 0,79 Cent

2. „Ich habe nicht den Eindruck, dass Deutschland den Ernst der Stunde begriffen hat“, Spiegel

Der britische Historiker Timothy Garton Ash erklärt im Spiegel-Interview die Krise des Westen und spricht über die gefährliche Sorglosigkeit der Deutschen.

Lesezeit: 9 Minuten, Preis 0,75 Cent

3. „Nach vier Wochen darf die Socke in den Müll“, Tagesspiegel

Eine professionelle Aufräumberaterin erzählt von ihren schwierigsten Fällen und gibt Tipps fürs kompromissloses Ausmisten.

Lesezeit: 8 Minuten, Preis: 0,45 Cent

4. „Die Hülle des Lebens“, stern

Der große Hautreport, erstellt mithilfe der Experten Dr. Yael Adler und Andreas Michalsen.

Lesezeit: 16 Minuten, Preis: 0,65 Cent

5. „Spurlos gefunden“, Tagesspiegel

In einem Berliner Park wurde ein bewusstloser Jogger gefunden. Er fällt ins Koma – und kann vier Monate lang nicht identifiziert werden.

Lesezeit: 8 Minuten, Preis 0,45

6. „Das letzte Ideal“, Spiegel

Warum finden manche die ewige Liebe, die meisten aber nicht? Der Spiegel geht auf Spurensuche.

Lesezeit: 20 Minuten, Preis 1,99 Cent

7. „Ich habe keine Angst vor der Wahrheit“, stern

Gisela Stelly Augstein spricht im stern über das Familiendrama der Augsteins.

Lesezeit: 9 Minuten, Preis 0,65 Cent

8. „Die Bilanz in der Lebensmitte“, FAZ

Der FAZ-Finanzberater erklärt, wie man ab 40 sein Vermögen aufbaut.

Lesezeit: 5 Minuten, Preis: 0,45 Cent

9. „Mach Schluss“,NEON

Ein Plädoyer, eine Beziehung zu beenden anstatt ewig zu kämpfen.

Lesezeit: 8 Minuten, Preis 0,59 Cent

10. „Konfrontation heißt: Ich mag dich”, Tagesspiegel

Der Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak spricht über zu nachsichtigen Umgang mit auffälligen Jugendlichen und über Vorurteile, die ihm begegnen.

Lesezeit: 8 Minuten, Preis: 0,45 Cent

11. „Die Kraft der Zuversicht”, Brigitte

Wie man lernt positiv – aber nicht naiv – in die Zukunft zu sehen.

Lesezeit: 17 Minuten, Preis: 0,65 Cent

12. „Palantir weiß alles über dich“, Capital

Eine Reportage über die Datensammelfirma Palantir, deren System unter anderem von der Polizei in Los Angeles eingesetzt wird.

Lesezeit: 13 Minuten, Preis: 0,89 Cent.

13. „Deine Rechthaberei macht dein Leben kaputt“, Galore

Der Verhaltenstherapeut Jens Corssen gibt Hilfestellung wie man seinen Jammer-Modus abstellt.

Lesezeit: 11 Minuten, Preis: 0,79 Cent

14. „Mein Leben war eine Anhäufung von Traumata“, Galore

Interview mit Mentalist Uri Geller: Über seine Arbeit mit der CIA, seine Freundschaft mit Michael Jackson und den Ursprung seiner Gabe.

Lesezeit: 13 Minuten, Preis 0,79 Cent

15. „Langschläfer leben länger“, FAS

Für ein gesundes Leben und eine erfolgreiche Karriere braucht man vor allem: Schlaf. Sagt ein Schlafmediziner der Charité.

Lesezeit: 6 Minuten, Preis: 0,45 Cent

16. „Scheidungen zeigen, wie wichtig uns die Ehe ist“, FAS

Ein Soziologe erklärt, warum die hohe Zahl der Scheidungen ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft ist.

Lesezeit: 6 Minuten, Preis: 0,45 Cent

17. „Tauchen sollte nur der allerletzte Ausweg sein“, FAZ

Im Zuge der Höhlenrettung der thailändischen Fußballmannschaft sprach die FAZ mit Apnoe-Taucherin Anna von Boetticher.

Lesezeit: 4 Minuten, Preis: € 0,45

18. „ETF bedrohen den Kapitalismus“, FAS

Banker Renaud de Planta warnt vor den Gefahren durch Indexfonds.

Lesezeit: 7 Minuten, Preis: 0,45 Cent

19. „Die meisten Jobs erfordern nicht viel Intelligenz“, profil

Ein Gespräch mit Computerforscher Moshe Vardi über soziale Krisen durch Roboter in der Arbeitswelt.

Lesezeit: 5 Minuten, Preis: 0,29 Cent

20. „Ein gebildeter Mensch kommt auf eigene Gedanken“, stern

In diesem Interview mit Richard David Precht dreht sich alles um den Stand der Bildung.

Lesezeit: 7 Minuten, Preis: 0,65 Cent

Die Top 3 der Artikel aus den Ressorts Medien und Tech:

1. „Palantir weiß alles über dich“, Capital

Eine Reportage über die Datensammelfirma Palantir, deren System unter anderem von der Polizei in Los Angeles eingesetzt wird.

Lesezeit: 13 Minuten, Preis: 0,89 Cent

2. „Die meisten Jobs erfordern nicht viel Intelligenz“, profil

Ein Gespräch mit Computerforscher Moshe Vardi über soziale Krisen durch Roboter in der Arbeitswelt.

Lesezeit: 5 Minuten, Preis: 0,29 Cent

3. „Dawanda geht offline“, SZ

Ein Bericht über das Ende von Deutschlands führendem Online-Marktplatz für Selbstgemachtes.

Lesezeit: 3 Minuten, Preis: 0,79 Cent

(Quelle des Rankings und der Artikel-Zusammenfassungen: Blendle)

