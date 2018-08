“Schwarzer Tag für die Internetfreiheit”: Bericht über zensierte Google-Suche für China löst scharfe Kritik aus

Der US-Internetkonzern Google will Medienberichten zufolge eine Suchmaschine in China auf den Markt bringen, die der chinesischen Zensur die Arbeit abnimmt. Aktivisten und Menschenrechtler reagierten am Donnerstag empört und sprachen von einem "schwarzen Tag für die Internetfreiheit". Nach den Enthüllungen im US-Portal The Intercept bestätigten nicht näher genannte Quellen auch der "New York Times" die Pläne.