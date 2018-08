Die Kehrseite des teuren iPhone X: Huawei überholt Apple als zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt

Von

Tim Cook war bester Laune. Kaum hatte Apple die besten Geschäftsergebnisse eines Juni-Quartals in seiner 42-jährigen Unternehmenshistorie vorgelegt, konnte der CEO des iKonzerns in der anschließenden Telefonkonferenz mit einem weit verbreiteten Gerücht aufräumen.

Nein, das iPhone X war nach keiner Lesart hinter den Erwartungen zurückgeblieben, es hatte sich tatsächlich erneut – und damit im dritten Quartal in Folge – unter allen Apple-Smartphones am besten verkauft, und das Management habe gelernt, was es im Grunde immer wusste: “Die Leute sind bereit, für Innovation zu bezahlen.”

Tim Cook: We priced iPhone X at a level that represented the value of it. And we couldn’t be happier that it’s the top-selling iPhone since launch. All of our higher-priced iPhones are seeing good sales. We learned people will pay for innovation.

— Neil Cybart (@neilcybart) July 31, 2018