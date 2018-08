Die Instagram-Boyfriends: Ein Schnappschuss zeigt die absurde Seite hinter den perfekten Fotos

Von

“Ich stand hier und fotografierte meine Freundin im Meer. Dann realisierte ich: Alle anderen Instagram-Boyfriends machen genau dasselbe”, schreibt ein Reddit-Nutzer über ein von ihm gepostetes Foto. Das Bild zeigt gleich mehrere Frauen, die sich in ähnlicher Pose von ihren Partnern ablichten lassen. Entstanden ist der Schnappschuss am Maya Bay in Thailand. Das ist der Strand, der durch den Film “The Beach” mit Leonardo DiCaprio weltberühmt wurde, in diesem Jahr jedoch vorübergehend geschlossen werden musste – aufgrund der massiven Umweltverschmutzung durch den Massentourismus.

Das Foto der Instagram-Boyfriends in Thailand geht seit zwei Tagen im Netz viral. Allein bei Twitter wurde ein einzelner Tweet mit dem Foto bereits knapp 19.000 mal gelikt und fast 10.000 mal geteilt.

Bei Instagram selbst gibt es schon seit einiger Zeit einen ganzen Account, der sich den unsichtbaren Helden hinter der Kamera widmet: “Boyfriends_of_insta” hat bereits 139.000 Abonnenten und veröffentlicht regelmäßig aberwitzige Schnappschüsse, die die Absurdität der perfekten Fotos schonungslos offenlegen:

