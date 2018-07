Einzelverkauf: Spiegel punktet am Kiosk mit schwarz-rot-goldenem Abgesang, Focus mit “Medizin für Männer”

Hatte sich beim Cover-Check der Vorwoche einzig der Focus (für seine Verhältnisse) tapfer geschlagen, so ging es im Einzelverkauf der Heftwoche 27 (ab 30. Juni) auch für Spiegel und stern wieder aufwärts – zumindest ein bisschen. Der Spiegel sprang mit seinem schwarz-rot-goldenen Abgesang auf die Republik ("Es war einmal ein starkes Land" in den Verkaufsregalen wieder über die 180-Tausender-Marke.

Hatte der Spiegel im Einzelhandel in Heftwoche 26 mit seinem “Endzeit”-Cover und einer Illustration der Merkel-Raute als Sanduhr noch sein Normalniveau verpasst, setzte die Chefredaktion um Klaus Brinkbäumer in Woche 27 erneut auf Politik und tauchte das Titelbild zur subdepressiven Schlagzeile “Es war einmal ein starkes Land” in die deutschen Nationalfarben. Offenbar traf die Variation der Endzeitstimmung den Geschmack der Leser besser: 181.688 Exemplare, ein Plus von fast 7.000 Heften gegenüber der Vorwoche, setzten die Hamburger im Einzelverkauf an Kiosken, in Supermärkten, an Flughäfen, Tankstellen und im Bahnhofsbuchhandel ab. Damit übertraf der Spiegel seinen 3-Monats-Durchschnitt von 178.400, verfehlte aber den eigenen 12-Monats-Durchschnitt von 191.500 Einzelverkäufen recht deutlich. Ein Blick auf den Gesamtverkauf: 697.500 Magazine, davon 65.293 als ePaper im EV sowie weitere 33.191 als digitale Abo-Version).

Der Focus konnte sein für das Magazin sehr starkes Niveau von Heftwoche 26, als 76.370 Einzelkäufer zu der Burda-Zeitschrift mit der “perfekten Finanzstrategie in acht Schritten” gegriffen hatten, zwar nicht ganz halten. Dennoch sind die 70.294 Exemplare für die Berliner Redaktion ein toller Wert, den sie mit einem Feuerwerk an Titelthemen erzielten. Als da – nach der Devise “Viel hilft viel” – wären: “Die beste Medizin für Männer – was den Mann stark, fit und potent hält”, ein Prostata-Ratgeber, sowie die Zusatzverkäufer “Wohlstand in Gefahr”, ein Interview mit Sebastian Kurz sowie “Smarter essen”. Insgesamt klar mehr als im Durchschnitt der jüngsten 12 Monate (65.200) und im Durchschnitt der jüngsten drei Monate (60.200). Im Gesamtverkauf schlugen 423.608 Hefte zu Buche, davon 34.664 als ePaper im EV sowie 26.837 im Digitalabo.

Der stern konnte gegenüber seiner desaströsen Vorwoche mit einem neuen Jahrestief rund 7.000 Exemplare im Einzelverkauf gut machen. Das Titelthema erschien passend zum Sommerurlaub (“Was die Haut gesünder hält”), für den die Redaktion auch das ebenfalls auf dem Cover angekündigte große “stern-Quiz” vorbereitet hatte. 143.206 verkaufte Magazine lautete die EV-Bilanz von Woche 27, die beim stern bereits am 28. Juni begann. Der Gesamtverkauf lag bei 527.712 Exemplaren, davon 20.896 als ePaper im Einzelverkauf sowie 7.865 elektronisch bezogenen Abo-Heften. Auch hier der Blick auf das stern-Normalniveau der jüngsten 12 Monate (156.100) und der jüngsten drei Monate (146.000), die der stern jeweils nicht erreichte.

