Apple-Quartalszahlen: Die iPhone-Absätze stagnieren, aber die Servicesparte wächst rasant

Es ist das Apple-Quartal des Jahres, das in erster Linie chronistischen Wert hat: Das Juni-Quartal ist Geschichte, die Welt wartet auf das neue iPhone, das im September erwartet wird.

Apple konnte die Wall Street-Erwartungen jedoch zum Teil deutlich überbieten und vor dem wichtigsten Produktlaunch des Jahres ein kleines Ausrufezeichen setzen. In den 91 Tagen zwischen Anfang April und Ende Juni entwickelten sich die Geschäfte weitgehend besser als von Analysten vorausgesagt.

Bei Umsätzen von 53,4 Milliarden Dollar (+ 17 Prozent) verdiente Apple einen Nettogewinn von 11,5 Milliarden Dollar (+32 Prozent) bzw. 2,34 Dollar je Aktie (+40 Prozent). Analysten hatten zuvor mit Erlösen von 52,3 Milliarden und einen Gewinn je Aktie von 2,18 Dollar je Anteilsschein gerechnet.

Treiber der Geschäftsentwicklung war einmal mehr das mit Abstand wichtigste Produkt der Konzerngeschichte: das iPhone. Angetrieben vom im November vergangenen Jahres gelaunchten iPhone X konnte der wertvollste Konzern der Welt mit 41,3 Millionen Geräten lediglich 300.000 Einheiten mehr verkaufen als im Vorjahreszeitraum.

Die Wall Street-Schätzungen, die bei 42 Millionen Einheiten gelegen hatten, wurden damit leicht verfehlt. Das bis zu 1320 Euro teure OLED-iPhone steigerte jedoch den Durchschnittsverkaufspreis auf 724 Dollar, der damit deutlich über den Konsensschätzungen von 694 Dollar lag. Die iPhone-Umsätze legten im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprechend gleich um 20 Prozent zu.

