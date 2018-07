“Raus auf Reportage, rein ins Leben”: Kollegen trauern um taz-Reporterin Barbara Bollwahn

Die langjährige taz-Reporterin Barbara Bollwahn ist am Samstag im Alter von 54 Jahren in Berlin verstorben. Sie litt an einer unheilbaren Krankheit, die Anfang dieses Jahres diagnostiziert worden war. "Sie war durstig und hungrig danach, ganz buchstäblich neu-gierig", schreibt tax-chefredakteur Georg Löwisch in einem Nachruf.