“Hatten zu keiner Zeit einen Sponsoring-Vertrag mit Özil”: Vodafone räumt mit falscher Berichterstattung über Werbe-Clip auf

Ausgangspunkt war ein Stück der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über die Marke Özil (Paid), das unter anderem berichtete, dass sich Vodafone dazu entschlossen habe, einen bereits vor der WM produzierten Web-Clip mit dem Spielmacher des FC Arsenal nicht zu veröffentlichen. Begründung des Mobilfunkers: “Mit der Kam­pa­gne hät­ten wir in der mas­si­ven Dis­kus­si­on im Netz nicht mehr durch­drin­gen kön­nen.”

Der Werbefilm, in dem neben Özil selbst auch dessen Hund Balboa eine wichtige Hauptrolle spielte, sollte ausschließlich über die Social-Media-Kanäle des Kickers ausgespielt werden.

Zahlreiche deutsche Medien nahmen am Wochenende die Meldung auf, bezeichneten Vodafone in ihrer Berichterstattung jedoch teilweise als Sponsor des Fußballers. Ein Text des SID mit entrsprechender Überschrift landete unter anderem bei Welt-Online und T-Online . Eine Ente. Via Twitter räumten die Mobilfunker mit dieser Fake News mittlerweile auf.

So veröffentlichte Vodafone am Sonntag gleich fünf Tweets in der Sache. Darin heißt es, dass Vodafone keinen Sponsoren-Vertrag mit Mesut Özil beende, da es nie einen Sponsoren-Vertrag mit ihm gegeben hätte. Es hätte sich lediglich um einen einzelnen Videoclip gehandelt, der über die Social-Media-Kanäle von Mesut Özil ausgestrahlt werden sollte. Die Ausstrahlung dieses Clips sei abgesagt worden und zwar “gütlich”, also im Einvernehmen mit Özils Management, wie Vodafone auf Twitter schreibt.

Derzeit kursieren zum Thema Mesut Özil und Vodafone zahlreiche Artikel und Posts im Netz. Wir würden dazu gern ein paar Dinge klarstellen, damit sich jeder sein eigenes Bild machen kann. Mehrere Tweets folgen… — Vodafone Medien (@vodafone_medien) July 29, 2018

Vodafone Deutschland hatte zu keiner Zeit einen Sponsoring-Vertrag mit Mesut Özil und hat damit auch keinen Sponsoring-Vertrag mit ihm beendet. — Vodafone Medien (@vodafone_medien) July 29, 2018

Vielmehr haben wir uns deutlich vor der WM mit Herrn Özils Management gütlich auf die Nicht-Ausstrahlung eines einzelnen, mit ihm und seinem Hund gedrehten Video-Clips geeinigt, der ebenfalls vor der WM über die Social Media Kanäle von Herrn Özil hätte gesendet werden sollen. — Vodafone Medien (@vodafone_medien) July 29, 2018 Anzeige

Als Begründung nannte Vodafone wie schon gegenüber der FAS die “zu diesem Zeitpunkt aufkommenden massiven Diskussionen”, die es erschwert hätten, mit den geplanten Social-Media-Beiträgen im Netz durchzudringen.

Von der geplanten Versendung mussten wir leider abweichen, da wir feststellten, dass wir mit den Social Media Postings zu unserem Produkt – aufgrund der zu diesem Zeitpunkt aufkommenden massiven Diskussionen – in Sachen Aufmerksamkeit im Netz nicht mehr durchdringen würden. — Vodafone Medien (@vodafone_medien) July 29, 2018

Im letzten Tweet des fünfteiligen Statements betont Vodafone, dass die Entscheidung rein kommerzieller Natur gewesen sei und positionierten sich zudem gegen Rassismus.

Dies war eine rein kommerzielle Entscheidung. [ends] — Vodafone Medien (@vodafone_medien) July 29, 2018

Nach Aussagen von Vodafone stellt sich der Sachverhalt also etwas anders dar, als beispielsweise im Fall von Daimler oder Adidas, die tatsächlich ein Sponsorenverhältnis zu Mesut Özil pflegen.

