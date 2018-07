TV-Quoten: RTL holt mit “15 Jahre Chart Show” 1,8 Mio. Zuschauer, “Der Alte” im ZDF erfolgreich im Gesamtpublikum

"Der Alte" hat es wieder geschafft. Die ZDF-Krimiserie stand am Freitagabend am höchsten in der Gunst der Fernsehzuschauer. Die Wiederholung der Folge "Paradiesvogel" schalteten 3,33 Millionen Menschen ab 3 ein, das entsprach einem Marktanteil von 16,3 Prozent. Die erfolgreichsten Hits der vergangenen 40 Jahre zeigte RTL in der abendfüllenden "15 Jahre Chart Show". Das interessierte 1,80 Millionen Menschen (9,7 Prozent). Bei den 14- bis 59-Jährigen entsprach dies 14,4%.