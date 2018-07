Alex Ferguson hat am Donnerstag viele Fußball-Fans in aller Welt berührt. Der ehemalige Trainer von Manchester United, der im Mai wegen einer Gehirnblutung operiert worden war, meldete sich nun erstmals in der Öffentlichkeit zurück. Geschehen ist das mit einem Video seines Clubs in den sozialen Netzwerken. Bei Facebook wurde es in den ersten acht Stunden bereits 2,5 Mio. mal gesehen, generierte 118.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare. Auf Twitter gab es 2,6 Mio. Views und sogar 193.000 Likes und Retweets.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.

Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.

Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e

— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2018