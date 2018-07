Sind Lesben nicht homosexuell? Peinliche Fehler im Online-Kinderlexikon der Bundeszentrale für politische Bildung

Reporter sind keine Journalisten - und Lesben nicht homosexuell: Diesen Eindruck vermittelte bisher ein Lexikon auf dem Kinderportal „hanisauland.de“ der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). Niemand störte sich an solchen Fehlern und Ungereimtheiten in dem eigentlich verdienstvollen Online-Nachschlagewerk. Nach einer Anfrage von MEEDIA nimmt die BPB jetzt aber Korrekturen vor.

Von Eckhard Stengel

Mit den Lexikoneinträgen von „hanisauland.de“ ist es so ähnlich wie bei den Erklärfilmen der „Sendung mit der Maus“: Eigentlich für Kinder gedacht, lösen sie auch bei Erwachsenen manchen Aha-Effekt aus. Bei über 900 Begriffserläuterungen, die teilweise mit Zeichnungen oder Fotos illustriert werden, können sich natürlich auch Fehler einschleichen. Erstaunlich nur, dass sie bisher niemandem aufgefallen sind. Zum Beispiel die Erklärung für „Homophobie“: „Dieses Fremdwort heißt übersetzt Feindseligkeit gegenüber Menschen, die homosexuell oder lesbisch sind oder eine andere sexuelle Orientierung haben.“ Homosexuell oder lesbisch? Sind Lesben also nicht homosexuell?

Dasselbe Muster beim Stichwort „Journalist/in“. Dort findet sich die Aufzählung „Journalisten, Reporter und Auslandskorrespondenten“. Sind Reporter und Korrespondenten keine Journalisten?

Nicht nur mit Oberbegriffen, sondern auch mit juristischen Sachverhalten tut sich die Lexikonredaktion manchmal schwer. Das Stichwort „Gericht“ vermengt munter Zivil- und Strafprozesse, ohne von vornherein auf den Unterschied zwischen diesen beiden Verfahrensarten hinzuweisen. An anderer Stelle wird dann doch noch differenziert. Aber dort finden sich erstaunliche Formulierungen wie: „Strafprozesse finden an besonderen Gerichtshöfen statt.“ Dabei hat sogar jedes noch so kleine Amtsgericht eine Abteilung für Strafrecht.

Schaut man sich die Zeichnung zum Stichwort „Gericht“ genauer an, entdeckt man einen Holzhammer auf dem Richtertisch. Ein typischer Fehler, den sich auch viele andere Medien leisten, weil ihre Gestalter wohl zu oft US-Serien gesehen haben. Kleiner Hinweis an alle: Deutsche Richter schwingen keinen Hammer. (Hinweis der Redaktion: Auch bei MEEDIA-Symboloptiken soll der Hammer schon gesichtet worden sein, wir geloben aber Besserung!)

Diese und andere Ungereimtheiten wären nicht groß der Rede wert, wenn es um ein privat verlegtes Lexikon für vorinformierte Erwachsene ginge. Wenn aber eine staatliche Einrichtung Informationen für Kinder zusammenstellt, sollten höhere Sorgfaltsansprüche gelten.

Anzeige

Immerhin redet die BPB nicht groß um die peinlichen Patzer herum, sondern ist auf Anfrage sofort zu Korrekturen oder Präzisierungen bereit – und hat sie auch überwiegend schon vorgenommen.

„Bisher gab es keine Beschwerden zu diesen Begriffen“, sagt BPB-Sprecher Daniel Kraft. Die strittigen Stichwörter wurden in den vergangenen Jahren nach und nach in das Online-Lexikon aufgenommen. 2002 war das Portal zunächst mit knapp hundert Begriffen an den Start gegangen. Diesen Grundstock, so Sprecher Kraft, habe damals der Lehrstuhl für Politikwissenschaft an der Universität Münster begutachtet. Später kamen weitere Begriffe hinzu, auch auf Anregung der jungen Leserschaft. Die Kinder können selber Einträge vorschlagen und zudem Nachfragen an die Redaktion richten, zum Beispiel diese: „ähm, mich würde interessiern, was die Hindus generell essen“. Die Antwort: „Hallo Anneke, in Indien wird viel Gemüse gegessen und eben die Nahrungsmittel, die typisch sind für die jeweilige Region.“

Für die teilweise missglückten Einträge ist laut BPB eine externe Autorin verantwortlich. Ihrer Homepage zufolge betreibt sie eine Textagentur und hat Zeitgeschichte, Politik und katholische Theologie studiert. „Selbstverständlich“, so BPB-Sprecher Kraft, „holen wir auch von Fall zu Fall den Rat von anderen Experten (internen und externen) ein, vor allem bei politisch brisanten Themen.“ Aber anscheinend nicht bei juristischen.

Sichtbar Mühe gibt sich die Redaktion mit der Geschlechtergerechtigkeit. Oft werden beide Geschlechter erwähnt („ein Richter oder eine Richterin“), und wenn das zu kompliziert ist, treten Männer und Frauen manchmal abwechselnd auf – zum Beispiel in der Zeichnung zum Gerichtsverfahren: ein Richter, eine Staatsanwältin, ein Verteidiger mit Angeklagtem, eine Gerichtsdienerin.

Neben dem insgesamt sehr informativen Lexikon hält das BPB-Portal hanisauland.de noch etliche andere Angebote bereit, zum Beispiel Tipps für Spiele oder Bücher. Auch Zeichentrickfilme und Bildgeschichten lassen sich anklicken. Sie schildern das Leben im Hanisau-Land, einem Staat, zu dem sich Hasen, Nilpferde und Wildsauen nach einem großen Krieg zusammengetan haben (womit auch der Name des Portals geklärt wäre). „Die Bewohner HanisauLands“, so heißt es in der Einführung zu den mittlerweile 222 Comic-Folgen, „wählen eine Regierung mit der Kanzlerin Bärbel Breitfuß und finden Regeln für ein friedliches und demokratisches Zusammenleben. Langweilig wird es aber nie – Die bösartigen Hass-Hasen klauen die Möhrenernte, die drei Alten drucken einfach jede Menge Geld, und die Reporter Hippa und Hippel decken in ihrer Zeitung allerlei Skandale auf. Dann verliebt sich auch noch der Außenminister Egon Eber in die Prinzessin des Nachbarlandes Speckonien!“

Zielgruppe des BPB-Kinderportals sind die acht- bis 14-jährigen. Im vergangenen Jahr klickten sie (und sicher auch manch Erwachsener) knapp 73.000 mal pro Monat die Seiten an. Was sie dort künftig nicht mehr finden werden, sind sonderbare Strafgerichtshöfe, unjournalistische Reporter und nicht-homosexuelle Lesben.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.