Plattform-Initiative: Wort & Bild Verlag regt Konkurrenz zu Arznei-Versand an

Der Wort & Bild Verlag, Herausgeber der Apotheken Umschau, will in E-Commerce machen und eine übergreifende Plattform für den Arznei-Versand organisieren. Damit will der Verlag die Position deutscher Apotheken gegenüber Web-Händlern wie DocMorris aber auch potentiell größeren Konkurrenten wie Amazon stärken. Beschlossene Sache ist das Vorhaben aber noch nicht.