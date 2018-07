Unangenehme Fragen gestrichen: Vorwürfe der Einflussnahme nach MDR-Sommerinterview mit Ministerpräsident Ramelow

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen, zum Sommerinterview getroffen und schlägt damit zumindest in der Landespresse hohe Wellen. Allerdings aus journalistischer Sicht aus unerfreulichen Gründen: Der MDR hat nach Diskussion mit dem Ministerpräsident einige Sequenzen gestrichen und sieht sich nun dem Vorwurf der politischen Einflussnahme ausgesetzt.

Von

Das Sommerinterview mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) im MDR begann harmlos. Wo der Politiker seinen Urlaub verbringen werde, fragte die Moderatorin. “Am Thüringer Meer”, antwortete der Ministerpräsident ganz heimatbewusst mit einem kleinen Lächeln. Der Atmosphäre ist nicht anzumerken, dass die Lage einige Minuten zuvor ziemlich angespannt gewesen sein soll. Bodo Ramelow hatte offenbar damit gedroht, das Interview abzubrechen, bevor es überhaupt wirklich begonnen hatte.

Wie die Thüringer Presse, allen voran die Zeitung das Freie Wort sowie die Thüringer Landeszeitung, berichtete, war die Moderatorin nämlich mit einem anderen Thema in das Interview eingestiegen – mit Ramelows bereits mehrfach diskutiertem Verhalten bei Twitter. Konkret sprach sie ihn auf einen Tweet an, in dem er dem Sohn von Justizminister Lauinger zum bestandenen Abitur gratulierte. Das Politikum: Ramelow veröffentlichte in dem Tweet Namen wie auch Foto des Sohnes. Eine rechtlich heikle Angelegenheit.

Auf den Vorfall angesprochen soll Ramelow empfindlich reagiert haben. Den Tweet habe er von seinem privaten Twitter-Account abgesetzt und habe mit seiner Politiker-Rolle nichts zu tun. Dies sei voneinander zu trennen. “Ich würde sehr empfehlen, dass das nicht Teil des Sommerinterviews wird”, zitiert ihn die Thüringer Landeszeitung, die das entsprechende Videomaterial gesehen haben will. Was Beobachter nun misstrauisch macht und erzürnt: In der ausgestrahlten Fassung ist die Sequenz nicht vorhanden, das Thema findet sich auch an keiner weiteren Stelle im Interview wieder.

Die Moderatorin soll nach Ramelows Drohung, das Interview abzubrechen, entschieden haben, das Interview neu zu beginnen. Mit der Frage nach dem Urlaub. Dafür muss sich der MDR, der bereits an vielen Stellen auch kritisch über den Ministerpräsidenten berichtet hat, nun den Vorwurf gefallen lassen, sich einer politischen Einflussnahme gebeugt zu haben. Im Rundfunkrat des Senders ist auch die Landesregierung vertreten.

Der Sender dementiert: “Die Interviews werden generell redaktionell unabhängig geführt – die Politiker wissen vorher nicht, was wir fragen und sie haben nach dem Gespräch nicht die Möglichkeit, die Interviews zu ändern”, verteidigte Chefredakteur Matthias Gehler. “Es kann jeder sehen, dass das im Netz verfügbare Sommerinterview alles andere als ein Wohlfühlgespräch für Bodo Ramelow ist.” Mehr als ein Dementi kommt dem Sender aber nicht über die Lippen. Auf die Nachfrage von MEEDIA, was die genauen Beweggründe der Redaktion gewesen sind, weicht Gehler aus. Man habe eine “völlig normale redaktionelle Abwägung” vorgenommen, “wie sie bei Interviews in Redaktionen jeden Tag vorgenommen wird.” Wie diese ausgesehen hat, verschweigt er.

Anzeige

Auch Ramelow will sich zu den Vorwürfen offenbar nicht weiter äußern. Eine MEEDIA-Anfrage an die zuständige Staatskanzlei blieb bislang unbeantwortet. Zuvor hatte er gegenüber der Presse eine unglückliche Figur abgegeben. Er soll die von der Landeszeitung zitierten Worte erst zugegeben haben, nachdem die Journalisten ihn darauf hingewiesen hatten, das Material zu kennen.

Wenn Sie ein Interview mit der Privatperson haben möchten, dann laden Sie die doch einfach ein, ansonsten kann ich auch gehen….

Ein unbeteiligter Berichterstatter über Filmsequenzen die ich nie sah, aber dazu Stellung nehmen soll. #Sommerloch https://t.co/GhPYIHCgKw — Bodo Ramelow (@bodoramelow) July 21, 2018

Statt sich zu erklären, kommentierte er laut Landeszeitung: „Das ist ein sehr befremdlicher Vorgang, wenn Journalisten nicht beteiligter Medien entgegen der gängigen Praxis, Gesprächsszenen gesehen haben sollten, die möglicherweise in der nicht ausgestrahlten Rohfassung enthalten sind.“ Er selbst habe das Material nicht gesehen und wolle sich deshalb nicht dazu äußern. Bei Twitter kritisierte er die Berichterstattung als Sommerloch-Thema.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.