#trending // Politik

Wer hätte gedacht, dass der Besuch von Jean-Claude Juncker bei Donald Trump tatsächlich für Entspannung im Handels-Zoff zwischen EU und USA sorgt. Und dass er konkrete Ergebnisse hervor bringt. Und vor allem: Dass Trump die Ergebnisse nicht kurze Zeit nach dem Auseinandergehen per Tweet wieder einkassiert. Stattdessen schrieb Trump: “The United States and the European Union have a $1 TRILLION bilateral trade relationship – the largest economic relationship in the world. We want to further strengthen this trade relationship to the benefit of all American and European citizens…” Unter den 30.000 Likes und Retweets, die innerhalb von einer Stunde zustande kamen, war sicher der ein oder andere Nutzer, der sonst nicht so gnädig mit Trump-Tweets umgeht. Später postete Trump dann sogar noch ein Knutsch-Foto mit Juncker. Echte Liebe. Oder so.