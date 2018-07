Nach Özil-Rücktritt: Twitter-Nutzer teilen unter #MeTwo ihre Rassismus-Erfahrungen im Alltag

Mesut Özil hat nach seinem Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft eine Rassismus-Debatte in Deutschland losgetreten - die nun auch im Netz ein Zuhause findet: Unter dem Schlagwort #MeTwo teilen Twitter-Nutzer ihre Erfahrungen mit Vorurteilen in Deutschland. Sie machen auf den immer noch vorhandenen Alltagsrassismus hierzulande aufmerksam.

#MeTwo, angelehnt an den Sexismus-Hashtag “MeToo”, der seit Oktober 2017 im Zuge des Weinstein-Skandals verbreitet wird, hat seinen Ursprung bei Ali Can. Er kämpft als Gründer der “Hotline für besorgte Bürger” selbst gegen Vorurteile und Rassismus in Deutschland. Im Zuge des Özil-Rücktritts forderte er auf der Online-Plattform “Perspective Daily” eine grundlegende Debatte darüber: “Es wird Zeit für ein #MeToo der Menschen mit Migrationshintergrund, die sich tagtäglich diskriminiert sehen”, schreibt Can.

Mesut #Özil verlässt die Nationalelf und zeigt in seinem Statement dazu: Die Kritik an seiner Leistung vermischt mit der Frage nach seinen Werten hat ihn tief verletzt. @alicanglobal kommentiert die Ereignisse für Perspective Daily. #Grindel #Hoeneß pic.twitter.com/PHQLLNmlEe — Perspective Daily (@PDmedien) 23. Juli 2018

Kurze Zeit später startete er die Aktion #MeTwo. Die “Zwei” (“Two”) soll dafür stehen, dass Menschen mehr sind als nur eine Identität. “Ich fühle mich in Deutschland zu Hause. Habe hier Freunde, gehe hier arbeiten. Und gleichzeitig kann ich mich auch zu einer anderen Kultur oder zu einem anderen Land verbunden fühlen”, sagt Can in einem Video auf Twitter. Er forderte die Nutzer auf, unter dem Hashtag ihre negativen Erfahrungen mit Diskriminierung zu teilen.

Ali Can kämpft als Gründer der »Hotline für besorgte Bürger« gegen Vorurteile und Alltagsrassismus. Nun steht er hinter einem neuen Hashtag gegen die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund: #MeTwo✌️ @alicanglobal pic.twitter.com/PjDw6ZJ9qp — Perspective Daily (@PDmedien) 24. Juli 2018

Es dauerte etwas bis die Twitter-Community dem Aufruf folgte. Doch zwei Tage nach dem Video haben sich bereits über 7.700 Tweets unter dem Schlagwort gefunden.

Die Nutzer berichten von ihren Erfahrungen mit Vorurteilen und plumpen, rassistischen Beleidigungen im Alltag. Sie erzählen – zum Teil üble – Geschichten von der Schule, dem Job, der Wohnungssuche und dem Rassismus auf der Straße, der zeigt, dass Diskriminierung bei weitem nicht nur im rechten Milieu angesiedelt ist.

Meine Mutter, die während einer Geschäftsreise in einem Hotel auf dem Flur steht und die Frau, die zu ihr kommt und sagt „sie können mein Zimmer jetzt gerne machen“ #MeTwo — Mahret Ifeoma Kupka (@modekoerper) 26. Juli 2018

Wenn du über Immoscout freie Wohnungen kontaktierst & einfach keine Antwort bekommst, aber die deutsche Freundin bei gleichen Angeboten sofort Antworten erhält. Nach Ehe & Namensänderung hat sie auch keine Antwort mehr bekommen. Wohnung nur dank gezahlter Maklerprovision. #metwo — Oguz Yilmaz 🤷🏻‍♂️ (@oguz) 26. Juli 2018

Auf der Arbeit angesprochen werden mit “Sie kommen also aus dem Fernen Osten” und auf mein Nein nur zurückbekommen “Doch, das seh ich aber an Ihrem Gesicht”. #metwo — linh (@annlimu) July 26, 2018

Meine Mutter ist jeden Tag früh aufgestanden um mir etwas besonderes für die Schule zu kochen und ich hab es nie übers Herz gebracht ihr zu sagen, wie sehr ich deswegen gehänselt wurde, weil ich nichts „deutsches“ dabei hatte, sondern immer was vietnamesisches #MeTwo — An (@missanphan) July 26, 2018

Ich 12 Jahre alt. Typ liest meinen Nachnamen. “Solche Leute wie dich hat mein Opa früher erschossen.” #metwo — Tanja Sagt (@TanjaSagt) July 26, 2018

“Affenlaute” und Beleidigungen

kennt ihr das, wenn ihr an einer gruppe menschen vorbei geht und sie machen affenlaute oder “singen” bollywoodlieder, “tanzen wie ägypter” oder rufen dir “ching chang chong” oder “döner macht schöner” hinterher? #metwo — Szenespaltung trotz Marxlektüre (@problematash) July 26, 2018

Und all die Tweets zu #metwo erinnern mich an einen schwarzen Klassenkameraden, der damals im Sportunterricht immer eine Note Abzug bekam, weil er ja “einen unfairen Vorteil hätte”. Warum werden manche Menschen Lehrer?

Warum?! — Kaffeedose (@Pfanddose) July 26, 2018

#metwo als meine ex ihrer Mutter ein Foto von mir zeigte und diese sagte: “die ist aber Ausländerin, oder? Pass bloß auf mit AIDS und so.” — Ihro Fuchsgeist (@LiMingRichter) July 26, 2018

@MalcolmMusic ich saß als 14 jährige im ICE Hamburg-Bonn.Schaffner kam in mein Abteil schloss die Schiebetür und sagte zu mir er würde gerne mal etwas mit einer „Schwarzen“ anfangen denn er würde den „Eigengeruch“ schwarzer Frauen so lieben! Ich hatte unfassbare Angst #metwo — Y’akoto (@Yakotomusic) 26. Juli 2018

Nach dem ersten Besuch bei der Familie meiner damaligen Freundin: Ihre Mutter zu ihr: „Für einen Ausländer ist er ja unglaublich höflich.“ #MeTwo — Duhi B (@duhibi) 25. Juli 2018

“Danke, Özil”, twittert Can abschließend, “dass du uns die Tür geöffnet hast, über Rassismus zu sprechen.”

Vor zwei Tagen startete ich die Kampagne #MeTwo und jetzt sind es über 3500 Tweets. Menschen mit Migrationshintergrund haben nur darauf gewartet, dass es diese öffentliche Diskussion gibt! Danke #Özil, dass du uns die Tür geöffnet hast, um über Rassismus zu sprechen! — Ali Can (@alicanglobal) 26. Juli 2018

