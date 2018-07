“Instagremlinpärchen”: Wie Micky Beisenherz zwei Influencerinnen am Hotelpool “stalkt”

Dschungelcamp-Autor und Comedian Micky Beisenherz weilt aktuell auf Mallorca zum "Autorentreffen", wie er es in den sozialen Medien nennt. Der Trip wird fleißig auf Social Media dokumentiert. Dabei nahm die Männertruppe rund um Beisenherz und Dschungel-Co-Autor Jens Oliver Haas zwei Influencerinnen am Hotelpool aufs Korn und verbreitete das Video mit reichlich Häme via Facebook.

Das Video, in dem sich die Männergruppe aus einiger Entfernung über zwei Instagrammerinnen, die sich am Hotelpool gegenseitig filmen, lustig macht, fand eine recht große Verbreitung über den Facebook-Kanal von Micky Beisenherz. Mittlerweile wurde das Video dort von Beisenherz zweimal geteilt, über 31.000 mal aufgerufen und über 200 mal kommentiert.

“Das ist so dämlich, wenn man das von weitem sieht, sieht man erstmal, wie doof dieses ganze Instagram ist”, sagt einer der Männer aus dem Off. Die Herren räsonieren darüber, ob das rechtlich OK ist, dass sie die beiden Damen versteckt filmen: “Ist das jetzt eigentlich bei der neuen Datenschutzverordnung, kann man das jetzt machen? Schon, denn die sind ja Personen des öffentlichen Interesses.” Naja, zumindest ein Streitfall könnte die Veröffentlichung durchaus sein. Immerhin fallen in der Kommentierung auch Worte wie “nuttig” und Sätze wie: “Kann dieser Eiskaffee mehr Follower haben als die beiden Schnallen?”

Beisenherz kommentierte das Vorgehen im Stil eines Tierfilmes mit “Expedition ins Präsentierreich” und “wir hatten gestern das seltene Glück, ein russisches Instagremlinpärchen in freier Wildbahn beobachten zu dürfen…”

Nutzer haben schnell herausgefunden, wer zumindest die eine der beiden Frauen auf Instagram ist und auch das Ergebnis dieses unfreiwillig gefilmten Shootings verlinkt:

Dass ihm die (Selbst)-Inszenierung auf Facebook, Twitter und Instagram keineswegs fremd ist, dürfte Micky Beisenherz dabei durchaus bewusst sein. Immerhin postete er kurz danach dieses Motiv im Foto-Netzwerk:

In Sachen Followerpower kann er auf Instagram gegen Frau Alexandrova freilich nicht anstinken. Für ihren Eiskaffee-Shot interessieren sich potenziell 92.200 Abonnenten, für die Bier-Variante von Beisenherz 13.700 Follower.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.