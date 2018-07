Verkehrschaos vor Sylt: Initiative für zweigleisige Bahnstrecke landet mit Video um fiktive “Catapult Air” Viralhit

"Catapult Air" heißt das fiktive Verkehrsmittel in einem Video, das Urlauber vom Festland auf die Insel Sylt schleudert – innerhalb von nur zwei Minuten. Das Sylt Inselmarketing möchte mit dieser skurrilen Idee auf das Verkehrschaos auf der Insel aufmerksam machen. "Es gibt Tage, an denen kein einziger Zug pünktlich nach Fahrplan unterwegs ist", heißt es in der Petition dazu. Die Forderung: ein zweigleisiger Ausbau.