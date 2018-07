trending: Özil-Reaktionen von Hoeneß, den Mannschaftskollegen und der Politik – und das Trump-Rouhani-Mem

#trending // Worldwide

Ich würde mich nicht wundern, wenn einer von Donald Trumps Tweets in den kommenden Jahren einen Krieg auslöst. Am frühen Montagmorgen deutscher Zeit twitterte er in Großbuchstaben, was im Netz ungefähr einem Brüllen gleich kommt: “To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!”

Neben viel Kritik und Empörung gab es auch ganz andere Reaktionen: Aus dem Tweet wurde in kürzester Zeit ein Mem. So twitterten zahllose andere Nutzer ebenfalls “To Iranien President Rouhzani”. Nutzer “Tea Pain” beispielsweise schrieb: “To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR I WILL GIVE YOU A FUN NICK-NAME, INVITE YOU TO A SUMMIT WHERE I WILL PRAISE YOU, GIVE YOU EVERY CONCESSION YOU ASK FOR, THEN NEVER CALL YOU OUT WHEN YOU RENEGE ON THE ONE WEAK PROMISE YOU MADE! – DJT“. David Yankovich twitterte: “To Iranian President Rouhani: I AM UNDER INVESTIGATION FOR OBSTRUCTION & TREASON. I JUST MET WITH THE RUSSIAN PRESIDENT & ATTACKED MY OWN GOVERNMENT WHILE SUPPORTING HIS. THEN I INVITED HIM TO THE WHITE HOUSE. I NEED TO DIVERT ATTENTION FROM THAT SO I AM THREATENING YOU INSTEAD.” Sehr beliebt waren auch Songtexte: “To Iranian President Rouhani: TAKE ME DOWN TO THE PARADISE CITY WHERE THE GRASS IS GREEN AND THE GIRLS ARE PRETTY. OH WONT YOU PLEASE TAKE ME HOME. TAKE ME DOWN TO THE PARADISE CITY WHERE THE GRASS IS GREEN AND THE GIRLS ARE PRETTY. OH WONT YOU PLEASE TAKE ME HOME. YEAH YEAH!” und “To Iranian President Rouhani: YO I TELL YOU WHAT I WANT WHAT I REALLY REALLY WANT SO TELL ME WHAT YOU WANT WHAT YOU REALLY REALLY WANT I TELL YOU WHAT I WANT WHAT I REALLY REALLY WANT SO TELL ME WHAT YOU WANT WHAT YOU REALLY REALLY WANT I WANNA HUH I WANNA HUH I WANNA HUH I WANNA” und natürlich: “To Iranian President Rouhani: NEVER EVER GONNA GIVE YOU UP. NEVER GONNA LET YOU DOWN. NEVER GONNA RUN AROUND AROUND AND DESERT YOU. NEVER GONNA MAKE YOU CRY. NEVER GONNA SAY GOODBYE. NEVER GONNA TELL A LIE AND HURT YOU.”