Focus erfolgreich mit “Früher in Rente”, stern fällt mit “Schicksalstage der Republik” auf Jahres-Tief

Auch in Woche 26 zündeten die Cover zur politischen Lage in Deutschland nicht: Der Spiegel blieb im Einzelhandel mit "Endzeit" unter seinem Normalniveau, der stern fiel mit "Schicksalstage der Republik" sogar auf ein neues Jahres-Tief. Klar über seine Durchschnittszahlen sprang im neuesten Cover-Check einzig der Focus - mit dem Service-Titel "Früher in Rente".