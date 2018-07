“Das Sommerhaus der Stars” steigert sich auf Rekord, Das Erste punktet mit “Frühstück bei Monsieur Henri”

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. “Das Sommerhaus der Stars “pulverisiert mit 18,6 die bisherige Bestleistung

Die Promi-Show “Das Sommerhaus der Stars” kommt im jungen Publikum in diesem Jahr extrem gut an. Nach 15,7% und 16,% gab es auch in der dritten Woche eine Steigerung – auf herausragende 18,6%. Das ist gleichzeitig ein neues Alltime-Hoch für die Sendung, denn in der ersten Staffel 2016 gab es maximal 14,6%, in der zweiten 2017 dann 16,2%. Die 18,6% sind also ein deutlicher neuer Rekord. Insgesamt sahen die RTL-Show ab 20.15 Uhr 2,59 Mio. Menschen – die hier erreichten 10,3% sind ebenfalls eine neue Bestleistung, wenn auch keine so grandiose Leistung wie die 18,6% bei den 14- bis 49-Jährigen.

2. Gute Zahlen für die Serien von ProSieben und Sat.1

Absolut zufrieden können auch ProSieben und Sat.1 mit ihrer Prime-Time-Performance sein. Bei Sat.1 landete “MacGyver” mit zwei Folgen ab 20.15 Uhr bei zweimal 8,9%. “Seal Team” erreichte danach 8,2% und nach 23 Uhr sogar 10,5%. Zum Vergleich: Der 12-Monats-Durchschnitt des Senders liegt derzeit bei 8,2%. ProSieben erreichte mit seinen Comedyserien fast durchgängig zwischen 20.15 Uhr und 1 Uhr nachts mehr als 10%, nur für die 21.15-Uhr-Folge von “The Big Bang Theory” reichte es mit 9,9% nicht ganz. Ansonsten erreichte die Serie zwischen 10,2% und 13,3%. “The Middle” kam zwischendurch um 20.45 Uhr auf 10,3%, “Mom” ab 23.10 Uhr auf 10,7% bis 11,2%. Angesichts des ProSieben-Normalniveaus von mittlerweile 9,2% ein rundherum gelungener Abend.

3. Nachrichten siegen im Gesamtpublikum, ZDF um 20.15 Uhr vorn, doch Das Erste punktet mit “Monsieur Henri”

Insgesamt hieß das populärste TV-Programm des Tages am Montag “heute journal”: Genau 4,00 Mio. Neugierige schalteten das Nachrichtenmagazin des ZDF um 21.45 Uhr ein – 16,2%. Auch dahinter folgen News: die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 3,97 Mio. und 17,3%. Um 20.15 Uhr lag ebenfalls das ZDF vorn: den “Taunuskrimi: Wer Wind sät” lief bei 3,91 Mio. Menschen (15,5%). Auch Das Erste war um 20.15 Uhr erfolgreich: “Frühstück bei Monsieur Henri” toppte mit 3,48 Mio. und 13,8% das Sender-Normalniveau und erreichte im jungen Publikum mit 710.000 14- bis 49-Jährigen stolze 9,3%.

4. RTL II versagt mit “Mission Lecker!”-Premiere, kabel eins stark mit Otto-Doku

Zu den Verlierern des Abends zählte diesmal RTL II: Der neue Koch-Wettbewerb “Mission Lecker! Vier gegen den Rest der Welt” blieb mit nur 240.000 14- bis 49-Jährigen bei miserablen 3,1% hängen. Die Doku “Cannabis – Droge oder Wundermittel?” fiel um 22.15 Uhr mit 160.000 sogar noch auf 2,4%. Deutlich besser lief es für kabel eins, wo Otto Waalkes auch am Montag für Top-Quoten gut war: “7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug” sprang um 20.15 Uhr mit 450.000 14- bis 49-Jährigen auf 6,0%, “Otto – Die Doku” danach mit ebenfalls 450.000 sogar auf grandiose 8,3%. Vox erreichte mit “Goodbye Deutschland” blasse 6,0%, mit “Mein Traumhaus am Meer” ähnlich blasse 5,8%.

