trending: der Rundfunkbeitrag, das Facebook-Fazit der Fußball-WM, die bayerische Wahl, Kurt Masur und ein neues Auto

#trending // FIFA WM 2018 Teil 3 des Social-Media-WM-Fazits dreht sich um Facebook. Hier gibt es die wenigsten Überraschungen – keine Japaner in der Top 3, kein Isländer mit einem Follower-Wachstum von 4.591%. Stattdessen kamen die erfolgreichsten fünf Facebook-Post der WM-Spieler während des Turniers von Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, nochmal Cristiano Ronaldo, James Rodriguez und Neymar. Von den Spielern also, die ohnehin schon die populärsten auf Facebook waren. Auch auf den Rängen 6 bis 50: keine wirkliche Überraschung. Ein Indiz dafür, dass bei Instagram und Twitter in Sachen Fußball derzeit mehr Bewegung zu verzeichnen ist. In der Top Ten der Spieler, die mit ihren Posts zwischen dem 10. Juni und dem 16. Juli die meisten Likes, Reactions, Shares und Kommentare erreichten, finden sich mit Ausnahme von Antoine Griezmann und Ivan Rakitic ausschließlich Kicker mit mehr als 10 Mio. Pagelikes: 1. Cristiano Ronaldo / 10,85 Mio. Interaktionen

2. Neymar Jr. / 7,11 Mio.

3. James Rodriguez / 4,89 Mio.

4. Lionel Messi / 3,78 Mio.

5. Antoine Griezmann / 2,88 Mio.

6. Mohamed Salah / 2,75 Mio.

7. Sergio Ramos / 1,78 Mio.

8. Falcao / 1,57 Mio.

9. Ivan Rakitic / 1,49 Mio.

10. Toni Kroos / 1,44 Mio. Weitere Deutsche belegen die Ränge 15 (Thomas Müller), 18 (Mesut Özil) und 29 (Manuel Neuer). Setzt man die Zahl der Interaktionen ins Verhältnis zur Anzahl der Posts, so sieht es nicht fundamental anders aus: Cristiano Ronaldo führt vor Lionel Messi, Mohames Salah, Neymar und James Rodriguez. Auch beim Pagelike-Wachstum gibt es nicht viele Überraschungen: Neymar führt hier mit 478.000 neuen Pagelikes, Messi, Ronaldo und Salah finden sich auch in der Top 5. Dazwischen schob sich immerhin Kylian Mbappé, der seine Pagelikes fast verdoppelte und dank 450.000 neuer Likes nach Ende der WM bei 956.800 lag. Le agradezco a toda la gente que está acá, por todo su sacrificio, y a todos los que están en Argentina que estuvieron… Gepostet von Leo Messi am Dienstag, 26. Juni 2018