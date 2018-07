Der nach Social-Media-Interaktionen erfolgreichste deutschsprachige Artikel des Tages kam am Dienstag aus Österreich: Unter der Headline “Kurz-Brief an Italien: ‘Österreich nimmt keinen der 450 Flüchtlinge auf’” berichtete die Kronen Zeitung darüber, dass das Alpenland keine der von der EU-Grenzagentur Frontex aus dem Mittelmeer geretteten Menschen aufnehmen will – im Gegensatz zu Ländern wie Deutschland, Spanien, Portugal, Malta, Frankreich und Irland. Man habe seit 2015 “gemessen an der Bevölkerungszahl einen der höchsten Solidarbeiträge zur Migrationspolitik in der EU” geleistet und werde sich an einer “zusätzlichen Umverteilung nicht beteiligen”. 13.400 Likes, Reactions, Shares und Kommentare bei Facebook, sowie Likes, Tweets und Retweets bei Twitter sammelte der Artikel ein. Ein großer Teil davon kam aus Deutschland – von Facebook-Seiten wie “Lügenpresse” und “BadenWürttemberg freiheitlich-patriotisch-traditionsbewusst”. Auch der populärste Kommentar unter dem Facebook-Post der Krone kam aus Deutschland: “Was beneide ich euch um diesen Kanzler, liebe Österreicher!”

Auf Platz 2 der Social-Media-News-Charts schaffte es am Dienstag ein typisches Sommerloch-Thema, das in ähnlicher Form schon hundertfach aufgeschrieben wurde: Die Welt erntete mit “‘Koks und Nutten’ – Was Leute alles auf ihre Überweisungen schreiben” bis Mitternacht 9.600 Interaktionen, die meisten davon über die eigenen Facebook-Kanäle. Lustig gemeinte Überweisungen können übrigens nach hinten los gehen, wie die Welt schreibt: “So bestätigt die Staatsanwaltschaft München, dass vor einiger Zeit ‘immer wieder Geldwäscheverdachtsanzeigen wegen bemerkenswerter Verwendungszwecke (‘Koks Nutten Marihuana und was man sonst so für eine gute Party braucht’, ‘waffenfähiges Plutonium’) kamen’.”