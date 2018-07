#trending // Politik

Die gemeinsame Pressekonferenz von Donald Trump und Wladimir Putin hat in den USA für extrem viele Unmutsäußerungen aus den unterschiedlichsten Richtungen gesorgt. Der Hauptgrund: Trumps Passage, Putin hätte ihm gesagt, Russland habe sich nicht in die US-Wahl eingemischt und er habe keinen Grund, daran zu zweifeln: “President Putin says it’s not Russia. I don’t see any reason why it would be”. Trump falle damit den US-Ermittlungsbehörden und -Geheimndiensten in den Rücken, so Kritiker.

Zu den nach Likes & Co. populärsten Stimmen in den sozialen Netzwerken zählten natürlich traditionelle Trump-Kritiker wie Dan Rather, der auf Facebook u.a. “This is a historic summit indeed, but historic in terms of the damage it can do (and likely already has done) to our nation and a democratic world order” schrieb. Hilary Clinton, die schon vor dem Trump-Putin-Treffen die Frage an den US-Präsidenten richtete: “Do you know which team you play for?” beantwortete die Frage nun selbst mit “Well, now we know.”

Zu den größten Kritikern gehörten aber auch Politiker von Trumps eigener Partei – auch solche, die sich bisher nicht als Trump-Gegner hervor getan haben. So fand selbst Newt Gingrich, Autor von “Trump’s America: The Truth about our Nation’s great Comeback” auf Twitter: “President Trump must clarify his statements in Helsinki on our intelligence system and Putin. It is the most serious mistake of his presidency and must be corrected—-immediately.”

Und dann sind da noch republikanische Senatoren wie Lindsey Graham: “This answer by President Trump will be seen by Russia as a sign of weakness and create far more problems than it solves“, Jeff Flake: “I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful” und John McCain: “Today’s press conference in # Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory.”

Schließlich: Arnold Schwarzenegger seufzte – und der frühere CIA-Direktor John O. Brennan sprach von “Verrat”: “Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???”