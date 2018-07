Guter Start für “Genial daneben – Das Quiz”, “Das Sommerhaus der Stars” gewinnt Marktanteile

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. “Genial daneben – Das Quiz” steigert die Sat.1-Marktanteile am Vorabend

510.000 14- bis 49-Jährige entschieden sich am Montag um 19 Uhr für die Premiere der neuen Vorabend-Show “Genial daneben – Das Quiz”. Keine sensationelle Zahl, doch in der Ferienzeit reichte sie für einen guten Marktanteil von 9,4%. Die neue Show war damit auf Anhieb deutlich erfolgreicher als die Sendeplatz-Vorgänger wie “Die Ruhrpottwache” und “Dringend tatverdächtig”, die im Mai, Juni und Juli nie über 8,5% hinaus kamen und im Durchschnitt der rund zehn Wochen nur auf 5,8% bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Gesamtpublikum lief es für “Genial daneben – Das Quiz” hingegen nicht besser als für die Sendeplatz-Vorgänger: Hier entsprachen 1,22 Mio. Seher nur 6,1%.

2. “Das Sommerhaus der Stars” gewinnt Marktanteile und gewinnt die Prime Time im jungen Publikum klar

Die zuschauerstärksten Programme des Tages liefen im jungen Publikum bei RTL: “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” gewann den Montag mit 1,29 Mio. 14- bis 49-Jährigen und gewohnt grandiosen 20,4%. Direkt danach sahen mit 1,27 Mio. fast genau so viele “Das Sommerhaus der Stars”, was in der Prime Time für 16,1% reichte. Im Vergleich zur Vorwoche wuchs der Marktanteil damit um 0,4 Zähler an. ProSieben erreichte mit seinem “Big Bang Theory”-Marathon zwischen 20.15 Uhr und 23.10 Uhr unterdessen starke 11,5% bis 13,3%, Sat.1 kam mit “MacGyver” um 20.15 Uhr auf 9,6%, um 21.15 Uhr auf 8,7% und mit dem “Seal Team” danach auf 8,4% und 8,2%. Klar bessere Zahlen als bei den Premieren vor einer Woche.

3. Nachrichten dominieren im Gesamtpublikum, nur der ZDF-Film kann mithalten

Anzeige

Insgesamt finden sich auf den ersten fünf Plätzen der Tages-Charts vier Info-Programme: die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten gewann den Montag mit 4,17 Mio. Neugierigen und 17,7%, dahinter folgt das “heute journal” des ZDF mit 3,58 Mio. und 14,0%. Die Ränge 4 und 5 gehen an den “Brennpunkt: Freunde oder Feinde” über das Treffen von Trump und Putin (3,26 Mio. / 13,3%), sowie an die 19-Uhr-“heute”-Ausgabe des ZDF (3,08 Mio. / 16,3%). Dazwischen sprang einzig der ZDF-Krimi “Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist” mit 3,48 Mio. Sehern und 13,5%. Das Erste erreichte parallel dazu nur 2,23 Mio. und 8,6% mit “Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel”, verlor damit auch noch gegen “Das Sommerhaus der Stars”, das insgesamt 2,50 Mio. (9,7%) einschalteten.

4. Vox punktet mit “Goodbye Deutschland!” und “Mein Traumhaus am Meer”

In der zweiten Privat-TV-Liga setzte sich Vox klar an die Spitze: 640.000 14- bis 49-Jährige sahen ab 20.15 Uhr “Goodbye Deutschland!”, 570.000 ab 22.15 Uhr “Mein Traumhaus am Meer”. Die Marktanteile der beiden Sendungen lagen bei starken 8,1% und 8,7%. Unter dem Soll blieb hingegen kabel eins mit 4,9% für “Die etwas anderen Cops”, sowie vor allem RTL II, wo “Traumfrau gesucht” um 20.15 Uhr bei 3,2% hängen blieb, um 21.15 Uhr bei 3,0% und um 22.10 Uhr bei 4,2%.

5. Ordentliche Staffel-Premiere für “This is Us” bei sixx, grandiose 8,3% für “Inspector Barnaby” bei zdf_neo

Die preisgekrönte US-Serie “This is Us” hat es bei ProSieben leider nicht geschafft, ein genügend großes Publikum zu erreichen. Die zweite Staffel feierte ihre Premiere daher nun auf sixx – und erzielte dort für sixx-Verhältnisse sehr passable Zahlen. 150.000 14- bis 49-Jährigen sahen die ersten beiden neuen Folgen ab 20.15 Uhr, der Marktanteil lag mit 1,9% klar über dem Normalniveau des Senders, das in den jüngsten 12 Monaten bei 1,3% lag. zdf_neo triumphierte unterdessen wieder einmal mit “Inspector Barnaby”: 1,63 Mio. und 1,78 Mio. Gesamt-Zuschauer entsprachen um 20.15 Uhr und 21.50 Uhr Marktanteilen von 6,3% und sogar 8,3%.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.