“Who is America?”: Borat-Darsteller Sacha Baron Cohen provoziert mit neuer TV-Serie

So betreibt er als rechter Journalist eine Website über Verschwörungstheorien, er spielt einen israelischen Anti-Terror-Experten mit extremen Ansichten über Waffengesetze sowie einen extrem linksliberalen Amerikaner.

In der Pilotfolge zum Waffengebrauch in den USA nimmt Cohen einige (Ex-)Kongressmitglieder aufs Korn. Er bringt die Politiker dazu, ihn bei einer Kampagne namens “Kinderguardians” zur Bewaffnung von Jugendlichen, Kindern und Kleinkindern zu unterstützen. “In weniger als einem Monat kann aus einem Erstklässler ein erstklassiger Grenadier werden”, sagt der frühere Abgeordnete Joe Walsh. Teils wirke Baron Cohen in der Serie glaubhaft, meist komme er wie in vorigen Rollen aber eher als Lachnummer daher, schreibt die Website Vulture.

Baron Cohen nimmt in seinen Rollen oft Vorurteile aufs Korn. Als Proletarier Ali G, als kasachischer Reporter Borat und als schwuler Moderator Brüno war er zunächst im Fernsehen und später im Kino erfolgreich. 2016 war er in “Der Spion und sein Bruder” und “Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln” im Kino zu sehen gewesen. In der Netflix-Serie “The Spy” soll Baron Cohen zudem den legendären Spion Eli Cohen (1924-1965) spielen, der in Israel als Held verehrt wird. Die “Ali G Show” wurde zuletzt 2004 ausgestrahlt.

In Deutschland und Österreich sind die “Who Is America?”-Folgen von diesem Dienstag an wöchentlich immer um 20.15 Uhr beim Abosender Sky Atlantic HD sowie auf Abruf in Originalversion mit deutschem Untertitel unter anderem auf dem Streaming-Dienst Sky Ticket zu sehen.

dpa