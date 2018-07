#trending // Politik

Donald Trumps Auftritt beim Nato-Gipfel in Brüssel war bei Deutschlands Social-Media-Nutzern kein ganz großes Thema. Offenbar hat man sich hierzulande schon an Trumps Chaos gewöhnt oder hat keine Lust mehr auf die Launen des US-Präsidenten. Zumal seine Forderungen und Drohungen wohl in viel heißer Luft endeten – wie z.B. Karina Mössbauer für Bild aufschrieb.

Doch Europa war wohl auch gar nicht das eigentliche Ziel von Trumps Provokationen. Dadurch dass er pünktlich zur Sendezeit der US-Morgenmagazine in einer spontanen Pressekonferenz die Verhandlungen über die Nato-Ausgaben der Mitgliedsländer als seinen großen Erfolg deutete, sendete er ein klares Zeichen nach Hause. Und dort wurde es von befreundeten Medien dankbar aufgenommen und von Trump-Anhängern weiterverbreitet. Der Fox-News-Facebook-Post, in dem Sean Hannity u.a. sagt: “Today in Brussels, President Donald J. Trump made it perfectly clear: the U.S. taxpayer is not, and no longer going to be, Europe’s ATM machine” war mit 120.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentaren, sowie 3,7 Millionen Video-Abrufen der erfolgreichste Social-Media-Post zum Nato-Gipfel. Mission accomplished, Mr. President.