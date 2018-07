Souveräner Sieg für das Prime-Time-Special von “Bares für Rares”, ProSieben punktet mit “Die Besten”

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Donnerstag wissen müssen:

1. Toller Abend für das ZDF mit “Bares für Rares”, “heute journal”, Illner und Lanz

Mit einem Tages-Marktanteil von 16,0% war das ZDF am Donnerstag der klare Dominator im deutschen Fernsehen. Alle anderen Sender landeten unter der 10%-Marke. Der große Erfolgsfaktor war dabei das Abendprogramm der Mainzer: Das fünfte Prime-Time-Special von “Bares für Rares” erreichte 5,17 Mio. Zuschauer und 19,5%, holte damit einen noch besseren Marktanteil als die beiden vorigen Ausgaben. Das “heute journal” hielt danach noch 4,79 Mio. Neugierige beim ZDF – stolze 19,3%. Ebenfalls noch erfolgreich: “maybrit illner” mit 2,88 Mio. Sehern und 14,7%, sowie “Markus Lanz” mit 1,82 Mio. und 15,7%.

2. Ordentliche Zahlen für den “Island-Krimi” im Ersten, Privatsender abgeschlagen

An die großartigen Prime-Time-Quoten des ZDF kam Das Erste nicht heran, doch schlecht lief es auch dort nicht. Um 20.00 Uhr sahen zunächst 4,06 Mio. Menschen die “Tagesschau” – gute 16,5%. Den “Island-Krimi: Tod der Elfenfrau” aus dem Jahr 2016 schalteten danach noch 3,46 Mio. Menschen ein – 13,0%. Unter die 10%-Marke ging es danach aber für “Kontraste” und die “Tagesthemen”. Beide Sendungen landeten damit aber dennoch vor allen Prime-Time-Programmen der Privatsender: “Alarm für Cobra 11” war hier mit 1,77 Mio. bzw. 1,76 Mio. Zuschauern sowie jeweils 6,8% die Nummer 1.

3. ProSieben freut sich über “Die Besten”

Bei den 14- bis 49-Jährigen gehen die ersten drei Plätze der Tages-Charts an RTL: “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” gewann den Donnerstag mit 1,37 Mio. jungen Zuschauern und 20,6%, war damit die einzige Sendung mit einem Millionenpublikum in dieser Altersgruppe. Auch in der Prime Time lag RTL vorn, die beiden “Cobra 11”-Folgen erreichten mit 930.000 und 890.000 14- bis 49-Jährigen solide 12,1% und 11,6%. Klar über dem Soll und nahezu gleichauf mit der RTL-Serie kam ProSiebens Ranking-Show “Die Besten” ins Ziel: 870.000 sahen zu – gute 11,8%. Sat.1 landete mit “Criminal Minds” zwischen 20.15 Uhr und 23.15 Uhr bei ordentlichen bis guten 8,4% bis 10,0%.

4. Vox punktet mit “Robin Hood”

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch “Robin Hood” mit Russell Crowe bei Vox: 660.000 14- bis 49-Jährige sahen den Zweistünder ab 20.15 Uhr – stolze 9,1%. RTL II startete mit mittelmäßigen 5,3% für den “Frauentausch” in den Abend, steigerte sich um 22.15 Uhr mit “Traumfrau gesucht” aber auf starke 7,0%. kabel eins blieb hingegen am gesamten Abend unter seinem Normalniveau: mit 4,2% für “Kiss & Kill” und 3,1% für “Heartbreakers”.

