Donald Trump ist gegen die Fusion von AT&T und Time Warner: US-Regierung legt im Kartellrechtsstreit Berufung ein

Im Juni boxte der US-Mobilfunkgigant AT&T in einem vielbeachteten Kartellrechtsprozess den milliardenschweren Kauf von Time Warner durch. Doch nun will die Trump-Regierung das Urteil anfechten. Das geht aus dem entsprechenden Gerichtsantrag hervor. Dem US-Präsidenten war die Fusion von Anfang an ein Dorn im Auge.