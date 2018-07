Die erfolgreich zu Ende gebrachte Rettung der thailändischen Fußballmannschaft aus einer Höhle war am Dienstag das Thema Nummer 1 in den sozialen Netzwerken. Unter den vier nach Facebook- und Twitter-Interaktionen erfolgreichsten deutschsprachigen journalistischen Artikeln fanden sich allein drei zum Thema Thailand: Spiegel Online sammelte mit “Eingeschlossene Fußballmannschaft: Alle Kinder und Trainer aus Höhle in Thailand gerettet” 41.100 Likes & Co. ein, die Kronen Zeitung aus Österreich erreichte mit “Höhlendrama: Alle 12 Buben und Trainer sind frei!” 11.200 Reaktionen und Promiflash mit “Rettung in Thailand geglückt! Alle zwölf Kinder sind befreit” 8.900. In der Top Ten finden sich zudem noch Web.de mit 8.000 und Bild mit 7.800 Interaktionen.

Das zweitgrößte Thema war der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin, der am Dienstag offiziell wurde. sport1 war hier am erfolgreichsten, schaffte mit 9.300 Likes, Shares, etc. für “Mega-Deal perfekt! Ronaldo wechselt zu Juve” Rang 3 unter den journalistischen Artikeln des Tages. transfermarkt erzielte 7.600 Interaktionen, der kicker 4.900.