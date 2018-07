“Es darf #keinSchlussstrich sein”: So diskutieren Nutzer und Politiker das NSU-Urteil bei Twitter

Das lange erwartete Urteil im NSU-Prozess ist gesprochen: Das OLG in München hat Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt. Es ist ein historisches Urteil - und eines mit Diskussionsbedarf. Unter dem Schlagwort #KeinSchlussstrich erinnern Twitter-Nutzer nun an die fatalen Fehler bei der Aufarbeitung, diskutieren über die Haftstrafen und fordern weitere Aufklärung. Auch Politiker aller Parteien diskutieren das Urteil im Social Web.

Nach einem mehr als fünfjährigen Ringen um die Wahrheit verhängte das OLG München mehrere Haftstrafen für die Angeklagten des NSU-Prozesses. Damit geht eines der größten Gerichtsverfahren der deutschen Geschichte zu Ende. Ein Schlussstrich ziehen wollen viele Twitter-Nutzer aber nicht. Begleitet von landesweiten Kundgebungen weisen sie unter dem Schlagwort #KeinSchlussstrich auf die vielen offenen Probleme des Prozesses hin – unter anderem auf das fatale Versagen der Sicherheitsbehörden sowie die mangelnde Aufarbeitung der Vorgänge rund um den NSU. Bis zuletzt wurden Gericht und Untersuchungsausschüsse von den Behörden über die Rolle des Verfassungsschutzes belogen. Noch während der Ermittlungen hatte das Bundesamt wichtige Akten vernichtet und damit die Aufklärungsarbeit blockiert.

Politiker wie der frühere Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, versuchen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit genau auf solche Themen zu lenken:

Das Urteil ist gesprochen, der NSU-Komplex aber nicht aufgeklärt. Wir müssen reden über rechtsextreme Netzwerke, das vollständige Versagen der Sicherheitsbehörden und über Rassismus in Deutschland. #KeinSchlussstrich #NSUProzess — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 11. Juli 2018

Auch Linke-Politikerin Katja Kipping schriebt, man sei den Opfern und Angehörigen die vollständige Aufarbeitung im NSU-Komplex schuldig:

#KeinSchlussstrich — Ende des NSU-Prozesses, darf nicht Ende der Aufklärung im #NSU-Komplex sein. VS-Mitarbeiter haben Akten vernichtet & vorsätzlich das Parlament belogen. V-Leute sind straflos geblieben. Wir schulden den Opfern, Aufklärung & Konsequenzen https://t.co/XYTm1Hg1b6 — Katja Kipping (@katjakipping) 11. Juli 2018

Mit ähnlichen Forderungen melden sich etwa Grünen-Vorsitzender Robert Habeck, Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), die Fraktion der FDP, Volker Ullrich von der CDU/CSU-Fraktion und andere Politiker zu Wort:

Gut, dass es jetzt ein klares Urteil gibt. Es darf aber #keinSchlussstrich sein. Auch nach dem heutigen Tag darf es mit der Aufklärung des NSU-Terrors, seines Netzwerks und grundsätzlich von Rechtsterrorismus nicht vorbei sein. #NSUProzess — RobertHabeck (@RobertHabeck) 11. Juli 2018

Gegen rassistische Gewalt setzen wir nicht nur die Stärke des Rechts. Gegen Intoleranz u Hass braucht es die Vielfalt unserer offenen Gesellschaften. Was die Täter angerichtet haben, ist durch nichts wiedergutzumachen. Die Opfer bleiben unvergessen. #keinSchlusstrich #nsuprozess pic.twitter.com/CXe5bhmWsR — Heiko Maas (@HeikoMaas) 11. Juli 2018

Bitteres Resümee nach 5 Jahren #NSU-Prozess:

Die Taten sind nicht aufgeklärt.

Das Netzwerk der Täter ist nicht ausermittelt.

Die Schuld der Behörden ist nicht aufgearbeitet.

Vor allem aber: Es kann genau so wieder passieren. #KeinSchlusstrich #TagX #Rassismustoetet #Rechtsterror — Martina Renner (@MartinaRenner) 11. Juli 2018

Urteil im #NSUProzess zu Beate #Zschäpe ist wichtiges Signal an die Opfer und Hinterbliebenen, dass der deutsche #Rechtsstaat funktioniert. Doch die Aufarbeitung der unfassbaren, rassistischen Verbrechen des #NSU darf damit nicht abgeschlossen sein. @StephanThomae — Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) 11. Juli 2018

Das Urtei im #NSUProzess ist der Schlusspunkt eines Verfahrens, aber eben kein Schlussstrich unter die Aufklärung. Im Gegenteil: Offene Fragen müssen beantwortet werden. Im Hinblick auf die Opfer und ihre Angehörigen und im staatlichen Interesse selbst #NSU — Volker Ullrich (@VolkerUllrich) 11. Juli 2018

Es ist sehr schwer in einem Land zu leben, wo die Taten eines Nazi-Terrornetzwerkes nicht nur nicht aufgeklärt worden sind, sondern aktiv daran gehindert wird aufzuklären. Wo wahrscheinlich hunderte Unterstützende noch frei herumlaufen. #KeinSchlussstrich #NSUProzess — Problem-Riesenwels (@Sternenrot) 11. Juli 2018

Neben der Hauptangeklagten Beate Zschäpe hat das Gericht auch vier Mitangeklagte verurteilt – zu zweieinhalb bis zehn Jahren Haft. Der Grünen-Politiker Valentin Lippmann fordert in einem Tweet unter dem Hashtag zudem die Anklage der weiteren NSU-Unterstützer.

Urteil im #NSU-Prozess ist begrüßenswert, darf aber nicht das Ende der Aufarbeitung sein. Es braucht eine juristische Aufarbeitung des Netzwerkes hinter/neben dem NSU und die Anklage der weiteren Unterstützer.#KeinSchlussstrich — Valentin Lippmann (@VaLippmann) 11. Juli 2018

Die vergleichsweise geringen Strafen für die Mitangeklagten sorgen jedoch für Verwunderung bei vielen Nutzern. Überrascht aufgenommen wird etwa das Urteil für André E., der die Unterkunft der untergetauchter NSU-Mitglieder organisierte und zu den engsten Vertrauten zählt. Er erhielt zweieinhalb Jahre Haft. Im Saal anwesende Neonazis applaudierten, als der Richter die Strafe verkündete. Auch darüber diskutierten Nutzer – und zogen Vergleiche zu den Haftstrafen nach den G20-Krawallen in Hamburg:

Beihilfe zum rassistischen Terror und zehnfachen Mord: 2,5 Jahre Haft Flaschenwurf bei G20: 3,5 Jahre Haft Entschädigung der Angehörigen der NSU-Opfer: 900.000 Euro Entschädigung der “Opfer” der G20-Ausschreitungen: 40 Millionen Euro#NSU#KeinSchlussstrich#Kaltland — Veronika Kracher (@sunny_mayhem) 11. Juli 2018

Wenn ein vermeintlicher Flaschenwurf bei G20 längere Haftstrafen zur Folge hat, als eine Waffenlieferung und die Beschaffung falscher Papiere für rechtsradikale Terrorrist_innen, die 10 Menschen töteten. #nsu #KeinSchlussstrich #KeinVergessen pic.twitter.com/BPJdjdOK1H — R. Brecher (@R_Brecher) 11. Juli 2018

Unter dem Schlagwort “Kein Schlussstrich” soll es in Deutschland heute landesweite Proteste geben. So organisierte sich bereits eine Kundgebung vor dem Oberlandesgericht in München. Am Abend soll zudem noch eine Demonstration in München laufen.

