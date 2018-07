AWA-Reichweiten: stern verliert innerhalb von einem Jahr 860.000 Leser, auch Bild am Sonntag, Spiegel und kicker dick im Minus

Die neueste Ausgabe der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse AWA beschert den Printmarken sinkende Leserzahlen. Rund 155 der ausgewiesenen Publikumszeitschriften liegen unter dem Vorjahr, etwa 70 darüber. Zudem verloren auch die Tageszeitungen. Besonders viele Leser eingebüßt haben der stern und die Bild am Sonntag, größte Gewinner sind das Edeka-Kundenmagazin Mit Liebe und die Frauenzeitschrift Glamour.

Für viele Verlage, Vermarkter und Redaktionen sind die neuesten Zahlen der AWA eine Hiobsbotschaft. Vor allem für den stern sehen die Daten mies aus: 860.000 Leser hat das Magazin demnach innerhalb nur eines Jahres verloren: Aus einer Reichweite von 6,81 Mio. wurde eine von 5,95 Mio. Damit setzte sich der stern an die Spitze des Verlierer-Rankings. Dahinter folgt die Bild am Sonntag mit einem Minus von 470.000 Lesern, sowie nach den Gratis-Blättern Prisma und Apotheken Umschau die Landlust und Der Spiegel mit Verlusten von über 300.000 Lesern pro Ausgabe. Auch für den kicker sehen die AWA-Zahlen unschön aus: ein Minus von 15,5% weist sie für das Sportmagazin aus.

AWA 2018: Die Flop-10-Absteiger nach Reichweite (nur Zeitschriften) RW in Mio. 2018 vs. 2017 1 stern 5,95 -0,86 -12,6% 2 Bild am Sonntag 6,33 -0,47 -6,9% 3 Prisma 5,39 -0,44 -7,5% 4 Apotheken Umschau B 13,45 -0,43 -3,1% 5 Apotheken Umschau A 13,66 -0,42 -3,0% 6 Landlust 4,38 -0,38 -8,0% 7 Der Spiegel 5,54 -0,32 -5,5% 8 TV Movie 4,10 -0,30 -6,8% 9 kicker Sportmagazin 1,63 -0,30 -15,5% 10 Hörzu 4,14 -0,26 -5,9% Quelle: AWA 2018 / Tabelle: MEEDIA

Die Zahlen der größten Gewinner sehen zarter aus. Gibt es in der AWA-Statistik 46 Publikumszeitschriften, die mindestens 100.000 Leser eingebüßt haben, sind es auf der anderen Seite nur sieben Titel, die sich um 100.000 und mehr steigerten. Ganz vorn findet sich hier ein Gratis-Magazin: Mit Liebe von der Supermarktkette Edeka. Freuen werden sich die Macher von Glamour und TV direkt, auch für das Kundenmagazin der ADAC-Reisebüros ADAC Urlaub, die Zeitschrift Bergwelten, die Gala und den Oldtimer Markt sieht es gut aus.

AWA 2018: Die Top-10-Aufsteiger nach Reichweite (nur Zeitschriften) RW in Mio. 2018 vs. 2017 1 Mit Liebe – Das Genussmagazin 3,27 0,26 8,6% 2 Glamour 1,58 0,17 12,1% 3 TV direkt 1,51 0,12 8,6% 4 ADAC Urlaub 0,88 0,12 15,8% 5 Bergwelten 0,34 0,11 47,8% 6 Gala 2,11 0,11 5,5% 7 Oldtimer Markt 0,52 0,10 23,8% 8 Chrismon 1,59 0,09 6,0% 9 Harper’s Bazaar 0,30 0,09 42,9% 10 Servus in Stadt & Land 0,43 0,09 26,5% Quelle: AWA 2018 / Tabelle: MEEDIA

Wie immer muss auch bei den AWA-Zahlen angemerkt werden, dass sie durch Befragungen und Hochrechnungen entstehen. Die Entwicklungen gemessener Auflagenzahlen werden nicht mit einberechnet. So entstehen Trends, die nicht oder nur wenig erklärbar sind. Dennoch zeigt auch die AWA 2018, dass Allensbach die Print-Tendenzen offenbar realistischer abbildet als die Print-MA, deren neueste Zahlen allerdings erst in zwei Wochen vorliegen. Zahlreiche Titel verlieren – zum Teil deutlich. Ein Trend, der in den Auflagenzahlen seit Jahren zu beobachten ist.

Auf den ersten Plätzen der reichweitenstärksten Zeitschriften finden sich nach wie vor die Kundenmagazine Apotheken Umschau und ADAC motorwelt. Auch sie büßten Leser ein. Stärkste Kauftitel sind die Bild am Sonntag, der stern und Der Spiegel – trotz des jeweils deutlichen Minus. Gewinner gibt es auf den ersten 25 Plätzen der AWA-Tabelle ganze drei: Neben Mit Liebe steigerten sich als einzige Kauf-Titel die Bunte und TV Digital.

AWA 2018: Die Top 50 der Zeitschriften RW in Mio. 2018 vs. 2017 1 Apotheken Umschau A 13,66 -0,42 -3,0% 2 Apotheken Umschau B 13,45 -0,43 -3,1% 3 ADAC motorwelt 13,10 -0,11 -0,8% 4 Bild am Sonntag 6,33 -0,47 -6,9% 5 stern 5,95 -0,86 -12,6% 6 Der Spiegel 5,54 -0,32 -5,5% 7 Prisma 5,39 -0,44 -7,5% 8 Senioren Ratgeber 4,89 -0,21 -4,1% 9 TV Spielfilm plus 4,55 -0,22 -4,6% 10 Landlust 4,38 -0,38 -8,0% 11 Hörzu 4,14 -0,26 -5,9% 12 TV Movie 4,10 -0,30 -6,8% 13 Focus 3,41 -0,20 -5,5% 14 Test 3,33 -0,14 -4,0% 15 Mit Liebe – Das Genussmagazin 3,27 0,26 8,6% 16 Sport Bild 3,20 -0,01 -0,3% 17 Bunte 3,12 0,07 2,3% 18 TV14 2,92 -0,20 -6,4% 19 Geo 2,92 -0,01 -0,3% 20 Diabetes Ratgeber 2,78 -0,17 -5,8% 21 Auto Motor und Sport 2,77 -0,06 -2,1% 22 Bild der Frau 2,75 -0,15 -5,2% 23 TV Digital 2,75 0,05 1,9% 24 Brigitte 2,68 -0,20 -6,9% 25 Mein schöner Garten 2,48 -0,08 -3,1% Quelle: AWA 2018 / Tabelle: MEEDIA

Auf den Rängen 26 bis 50 dominieren ebenfalls die Verlierer, immerhin finden sich hier aber acht Titel, für die es im Vergleich zum Vorjahr nach oben ging. Am positivsten sieht es dabei für Glamour, TV direkt, Chrismon und Gala aus. Deutliche prozentuale Verluste verzeichnen hingegen der kicker, Wohnglück, Reader’s Digest, Schöner Wohnen und Essen & Trinken.

AWA 2018: Die Top 50 der Zeitschriften RW in Mio. 2018 vs. 2017 26 Ratgeber-Meine Apotheke 2,31 -0,18 -7,2% 27 Schöner Wohnen 2,23 -0,23 -9,3% 28 Neue Apotheken Illustrierte (mit Gesundh.J.) 2,15 -0,13 -5,7% 29 Gala 2,11 0,11 5,5% 30 Auto Bild 1,96 -0,07 -3,1% 31 Mein EigenHeim/Wohnen&Leben 1,88 -0,06 -3,1% 32 Meine Familie & ich 1,82 -0,03 -1,6% 33 Super illu 1,81 0,01 0,6% 34 Baby und Familie 1,77 0,01 0,6% 35 TV Hören und Sehen 1,77 0,05 2,9% 36 Auf einen Blick 1,70 -0,09 -5,0% 37 Essen & Trinken 1,68 -0,17 -9,2% 38 Reader’s Digest 1,67 -0,18 -9,7% 39 Computer Bild 1,66 -0,03 -1,8% 40 kicker Sportmagazin 1,63 -0,30 -15,5% 41 Für Sie 1,62 -0,09 -5,3% 42 Freizeit Revue 1,61 -0,06 -3,6% 43 Chrismon 1,59 0,09 6,0% 44 Zeit Magazin 1,58 0,00 0,0% 45 Glamour 1,58 0,17 12,1% 46 Freundin 1,56 -0,15 -8,8% 47 Wohnglück 1,55 -0,21 -11,9% 48 Cosmopolitan 1,52 0,04 2,7% 49 TV direkt 1,51 0,12 8,6% 50 Tina plus 1,44 -0,11 -7,1% Quelle: AWA 2018 / Tabelle: MEEDIA

Zu den Verlierern gehören zudem die Tageszeitungen. Bild büßte – im Vergleich zur Auflagen-Entwicklung noch recht harmlose – 4,3% ihrer Leser ein, die Süddeutsche kam mit einem Minus von 2,4% am glimpflichsten davon, für FAZ, Welt und Handelsblatt ging es hingegen um 6% bis 7,6% nach unten. Die regionalen Abo-Zeitungen, die nur gemeinsam ausgewiesen werden, verringerten ihre Leserzahl von 28.16 Mio. auf 26,76 Mio. – also um 5%, die regionalen Kaufzeitungen wie Express, Mopo, etc. büßten sogar 13,6% ein.

AWA 2018: Tageszeitungen nach Reichweite RW in Mio. 2018 vs. 2017 1 Bild mit B.Z. 7,42 -0,33 -4,3% 2 Süddeutsche Zeitung 1,20 -0,03 -2,4% 3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 0,85 -0,07 -7,6% 4 Welt Werktag Gesamt 0,63 -0,04 -6,0% 5 Handelsblatt 0,37 -0,03 -7,5% Regionale Abo-Tageszeitungen 26,76 -1,40 -5,0% Regionale Kaufzeitungen 1,53 -0,24 -13,6% Quelle: AWA 2018 / Tabelle: MEEDIA

Bei den ausgewiesenen Wochen- und Sonntagszeitungen steigerten sich Die Zeit und die VDI nachrichten, die FAS verlor hingegen Leser. Die Welt am Sonntag wird leider nur noch gemeinsam mit der Welt ausgewiesen, sie fehlt daher ab sofort im reinen Wochen- und Sonntagszeitungs-Ranking.

AWA 2018: Wochen- und Sonntagszeitungen nach Reichweite RW in Mio. 2018 vs. 2017 1 Die Zeit 2,31 0,02 0,9% 2 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 0,87 -0,03 -3,3% 3 VDI nachrichten 0,37 0,01 2,8% Quelle: AWA 2018 / Tabelle: MEEDIA

