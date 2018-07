Springers Welt verlegt Nachtschicht-Redaktion von Sydney nach San Francisco

Von

Sydney oder San Francisco – Hauptsache Sonne. Unter diesem Motto könnten die beiden Nachtschicht-Mitarbeiter von Springers Welt arbeiten. Seit mittlerweile fünf Jahren entsendet die Redaktion in regelmäßigem Austausch Redakteure in eine andere Zeitzone, von wo aus sie ihre Leser in den deutschen Nachtstunden auf dem Laufenden halten.

Seit 2013 berichten für die Welt zwei Mitarbeiter aus Sydney. Beziehungsweise berichteten. Seit April ist der „Night-Service“ nämlich ebenfalls in die USA umgezogen – an die kalifornische Küste nach San Francisco. Der offizielle Grund: Bei Springer habe man bündeln wollen, so ein Sprecher. „In San Francisco ist Axel Springer mit einem kleinen Redaktions-Team in einem angemieteten Haus vertreten, in dem auch Teilnehmer des Silicon Valley Fellowship Programms wohnen und arbeiten.“

Vor einigen Jahren hatten einige Redaktionen mit der Verlegung ihrer Nachtschichten nach Übersee einen kleinen Medientrend ausgelöst. So entschied das Handelsblatt, seine Mitarbeiter von der Wall Street in New York aus berichten zu lassen. Für die Mitarbeiter der Bild-Zeitung hat der Boulevardtitel ebenfalls ein Haus in Kalifornien eingerichtet.

